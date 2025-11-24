Mangalwar Karj Mukti Upay: कर्ज से मुक्ति पाना चाहते है तो मंगलवार के दिन करें ये उपाय

बजरंगबली को समर्पित माना गया है मंगलवार का दिन

Mangalwar Karj Mukti Upay, (आज समाज), नई दिल्ली: हिंदू धर्म में मंगलवार का दिन बजरंगबली को समर्पित माना गया है। इस दिन हनुमानजी के मंदिर जाने, उनकी पूजा-अर्चना करने और हनुमान चालीसा का पाठ करने का खास महत्व होता है। वहीं, ज्योतिषशास्त्र में मंगलवार के कुछ ऐसे उपायों का वर्णन भी मिलता है, जिन्हें करने से जातक को जीवन की कई समस्याओं से निजात मिल सकती है।

ऐसे में अगर आप लंबे समय से भारी कर्ज में डुबे हुए हैं या जीवन में एक के बाद एक बाधाओं का सामना कर रहे हैं, तो कर्ज मुक्ति के लिए मंगलवार के उपाय आजमा सकते हैं।

तुलसी के पत्तों पर लाल रंग के चंदन से श्रीराम लिखकर हनुमान जी को करें अर्पित

मंगलवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र धारण करें। इसके बाद, विधि-विधान से हनुमानजी की पूजा करें। अब 40 तुलसी के पत्तों पर लाल रंग के चंदन से श्रीराम लिखें और हनुमान चालीसा के हर चौपाई के साथ एक पत्ता भगवान हनुमान को अर्पित करें।

मंगलवार के दिन इस उपाय को करने से हनुमानजी प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा भक्तों पर बनी रहती है। साथ ही, इस प्रकार हनुमान चालीसा का पाठ करने से व्यक्ति के जरूरी कार्यों में आ रही बाधाएं भी दूर होने लगती हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।

ऋणमोचक मंगल स्तोत्र का करें पाठ

अगर आप पर भारी कर्ज है और कड़ी मेहनत व लाख कोशिशों के बावजूद आपके सिर से कर्ज नहीं उतर रहा है, तो मंगलवार को एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं। इसके लिए सुबह जल्दी उठकर स्नानादि करें और लाल रंग के साफ वस्त्र धारण करें। मान्यता है कि मंगलवार को लाल वस्त्र पहनना अत्यंत शुभ होता है।

अब विधि-पूर्वक हनुमानजी की पूजा करें और कम से कम 11 बार ऋणमोचक मंगल स्तोत्र का पाठ करें। इस उपाय को लगातार 40 मंगलवार तक करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है और व्यक्ति को भारी से भारी कर्ज से भी मुक्ति मिल सकती है। साथ ही, ऋणमोचक मंगल स्तोत्र के पाठ से आपको आर्थिक तंगी से भी निजात मिल सकती है।

हनुमानजी को चढ़ाएं बूंदी का प्रसाद

मंगलवार के दिन हनुमानजी के मंदिर जाकर बूंदी का प्रसाद बजरंगबली को जरूर अर्पित करना चाहिए। साथ ही, इस प्रसाद को मंदिर के पास बच्चों में भी जरूर बाटें। इस उपाय को हर मंगलवार के दिन शाम के समय करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है और जीवन से नकारात्मकता दूर जाने लगती है।

मान्यता है कि मंगलवार को हनुमानजी को बूंदी का प्रसाद चढ़ाने से जीवन में सकारात्मकता आती है और व्यक्ति के घर-परिवार में भी सुख-शांति बनी रहती है। श्रद्धा पूर्वक इस उपाय को करने से जातक को भगवान हनुमान का विशेष आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है।

वट वृक्ष की जड़ में मीठा दूध व पानी चढ़ाएं

माना जाता है कि मंगलवार के दिन बजरंगबली की पूजा करने के साथ-साथ आप कर्ज से मुक्ति के लिए वट वृक्ष की पूजा भी कर सकते हैं। ज्योतिषशास्त्र के मुताबिक, मंगलवार को वट वृक्ष की जड़ में मीठा दूध और पानी मिलाकर अर्पित करना चाहिए।

साथ ही, वृक्ष के जड़ की गीली मिट्टी को अपनी नाभि पर भी लगाएं। ऐसा करने से आपको कर्ज से मुक्ति मिल सकती है और घर की आर्थिक स्थिति में सुधार आने लगता है। माना जाता है कि इस उपाय को करने से जीवन और घर में हमेशा खुशहाली बनी रहती है और पैसों की तंगी से भी निजात मिल सकती है।

गुड़ और काले चने का करें दान

मंगलवार के दिन शाम के समय हनुमान जी के मंदिर में जाकर गुड़ और काले चने का दान करना चाहिए। ऐसा करने से बेहद शुभ फल की प्राप्ति होती है और जीवन में तरक्की के नए मार्ग खुलने लगते हैं। अगर आप मंदिर में काले चने दान न कर पाएं, तो इसकी जगह चने की दाल का दान कर सकते हैं।

इस उपाय को मंगलवार के दिन करने से जीवन में आने वाली बाधाओं से मुक्ति मिल सकती है और बजरंगबली की कृपा से जातक के जीवन से दुर्भाग्य दूर होने लगता है। श्रद्धापूर्वक मंगलवार को गुड़ और चने का दान करने से जीवन में सुख-समृद्धि और कामयाबी हासिल होती है।

ये भी पढ़ें: विवाह पंचमी आज, रामलला की कृपा से दूर होंगे सभी संकट