Rules For Conch: घर में है शंख तो भूलकर भी न करें ये गलतियां

जानें रखने की सही दिशा और नियम
Rules For Conch, (आज समाज), नई दिल्ली: सनातन धर्म में शंख को बेहद पवित्र और शुभ माना गया है। समुद्र मंथन से निकले 14 रत्नों में शंख का भी विशेष स्थान है, इसलिए इसे देवी-देवताओं का प्रिय और सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत माना जाता है. पूजा-पाठ, आरती और धार्मिक अनुष्ठानों में शंख का उपयोग सदियों से होता आ रहा है।
मान्यता है कि घर में शंख रखने से नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं और सुख-समृद्धि का वास होता है। लेकिन कई लोग अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, जिससे शंख के शुभ प्रभाव कम हो जाते हैं। आइए जानते हैं शंख रखने की सही दिशा, नियम और किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है।
शंख रखने की सही दिशा
वास्तु शास्त्र के अनुसार शंख को घर के पूजा स्थल में रखना सबसे उत्तम माना जाता है। इसे हमेशा साफ-सुथरी जगह पर रखें। शंख को उत्तर, पूर्व या ईशान कोण (उत्तर-पूर्व दिशा) में रखना बेहद शुभ होता है। इन दिशाओं में शंख रखने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है और देवी लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है।
शंख से जुड़े जरूरी नियम
शंख को केवल सजावट की वस्तु समझकर कहीं भी न रखें, बल्कि इसे धार्मिक भावना के साथ रखें। पूजा के समय शंख बजाना शुभ माना जाता है, लेकिन ध्यान रखें कि हर शंख बजाने योग्य नहीं होता। दक्षिणावर्ती शंख को विशेष रूप से लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और इसे केवल पूजा में ही रखा जाता है, जबकि वामावर्ती शंख को बजाया जा सकता है।
भूलकर भी न करें ये गलतियां
- गंदे स्थान पर शंख रखना: शंख को कभी भी गंदे या अपवित्र स्थान पर नहीं रखना चाहिए. ऐसा करने से इसके सकारात्मक प्रभाव खत्म हो जाते हैं।
- एक ही शंख से जल और ध्वनि दोनों काम करना: एक शंख का उपयोग पूजा में जल भरने और बजाने दोनों के लिए नहीं करना चाहिए। इसके लिए अलग-अलग शंख रखना शुभ माना जाता है।
- रात के समय शंख बजाना: रात में शंख बजाना अशुभ माना जाता है. शंख की ध्वनि का उपयोग केवल सुबह और शाम की आरती के समय ही करें।
- शंख को जमीन पर रखना: शंख को सीधे जमीन पर रखना गलत माना जाता है। इसे हमेशा किसी साफ कपड़े या आसन पर रखें।
- टूटा हुआ शंख रखना: अगर शंख कहीं से टूटा हुआ है तो उसे घर में नहीं रखना चाहिए। टूटा हुआ शंख नकारात्मकता का संकेत माना जाता है।
- शंख रखने से मिलने वाले लाभ: धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शंख की ध्वनि से वातावरण शुद्ध होता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। यह मानसिक शांति और सकारात्मक सोच को बढ़ावा देता है। साथ ही घर में सुख-समृद्धि और धन की वृद्धि के संकेत भी माने जाते हैं।
ये भी पढ़ें: अक्षय तृतीया पर इन चीजें के दान से पापों का होता है नाश, घर में आएगी समृद्धि