Chhath Puja: नहीं जा सकते हैं छठ घाट, तो घर पर कैसे करें पूजा

श्रद्धा और पवित्रता के साथ घर पर की गई छठ पूजा भी होती है फलदायी

Chhath Puja, (आज समाज), नई दिल्ली: आज से छठ पूजा के महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। यह महापर्व 28 अक्टूबर को उषा अर्घ्य के साथ पूर्ण होगा। यह चार दिवसीय व्रत बेहद कठिन और पवित्रता से भरा होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, छठ पूजा पवित्र नदियों के तट पर की जाती है, लेकिन कई बार व्रती के लिए यह कर पाना मुश्किल होता है। ऐसी स्थिति में, आप पूरी श्रद्धा और नियमों के साथ अपने घर पर ही छठ पूजा कर सकते हैं। हालांकि घर पर पूजा करने के लिए कुछ विशेष नियम और विधि का पालन करना होता है, तो आइए उनके बारे में जानते हैं।

छठ पूजा कैलेंडर

25 अक्तूबर 2025, शनिवार- नहाय-खाय

26 अक्तूबर 2025, रविवार- खरना

27 अक्तूबर 2025, सोमवार- संध्या अर्घ्य

28 अक्तूबर 2025, मंगलवार- उषा अर्घ्य

सूर्यास्त और सूर्योदय समय

27 अक्टूबर को सूर्यास्त शाम 05 बजकर 40 मिनट पर होगा।

28 अक्टूबर को सूर्योदय सुबह 06 बजकर 30 मिनट पर होगा।

घर पर छठ पूजा करने के नियम और विधि