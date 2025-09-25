Navratri Upaay: व्रत नहीं रखने पर करें ये काम, माता रानी होंगी प्रसन्न

नवरात्र में 9 दिनों में की जाती है माता रानी के स्वरुपों की पूजा

Navratri Upaay, (आज समाज), नई दिल्ली: शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। आज शारदीय नवरात्र का चौथा दिन है। नवरात्र के 9 दिनों तक माता दुर्गा के 9 स्वरुपों की पूजा की जाती है। इन दिनों में माता के भक्त व्रत रखे है। कुछ लोग स्वास्थ्य कारणों की वजह से अपनी इच्छानुसार 2, 3 या 5 दिनों का व्रत भी रखते हैं। अगर आप भी इस शारदीय नवरात्रि पूरे 9 दिनों का व्रत नहीं रख रहे हैं, तो आपको इस लेख में कुछ ऐसे आसान उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनको अपनाकर आप मां दुर्गा की कृपा प्राप्त कर सकते हैं।

नियमित रूप से चढ़ाएं गुड़हल का फूल

धार्मिक मान्यता के अनुसार, नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान देवी की रोजाना पूजा करें। इस दौरान मां दुर्गा को नियमित रूप से गुड़हल का फूल चढ़ाएं। धार्मिक मान्यता है कि इस उपाय से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है।

पान का बीड़ा करें अर्पित

ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि के दौरान पान का बीड़ा मां दुर्गा के मंदिर में अर्पित करने से देवी की विशेष कृपा मिलती है और साथ ही, कार्यों में आ रही सभी बाधाएं दूर होती हैं। यह सरल उपाय आपके लिए बहुत लाभकारी हो सकता है।

मां के नामों का स्मरण करें

नवरात्रि के दौरान दुर्गा मां की पूजा के समय लाल रंग के ऊनी आसन पर बैठें और फिर देवी की उपासना करें। इस दौरान उनके नामों का स्मरण करें। कहते हैं कि इससे जीवन में सकारात्मकता और ऊर्जा बनी रहती है।

इन चीजों का करें दान

शारदीय नवरात्रि के दौरान लाल चीजों का दान, पीतल की घंटी का दान, अन्न, वस्त्र और धन का दान करना चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि नवरात्रि में इन चीजों का दान करने से भाग्योदय होता है।

रोजाना करें दुर्गा चालीसा का पाठ

धार्मिक मान्यता के अनुसार, नवरात्रि में रोजाना पूजा में दुर्गा चालीसा का पाठ करने से मानसिक शांति, रोग से मुक्ति और कर्ज से भी मुक्ति मिलती है। अगर आप देवी को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो नवरात्रि में दुर्गा चालीसा का पाठ करना सबसे उत्तम उपाय है।

इन मंत्रों का करें जाप

नवरात्रि में मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए आप ॐ ह्रीं दुं दुगार्यै नम: या सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुतेह्व मंत्रों का जाप कर सकते हैं। इसके अलावा, आप देवी के नामों का स्मरण या दुर्गा चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं, जिससे मां दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है।

