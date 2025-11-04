Farmers Protest : सरकार ने हठ्धर्मिता नहीं छोड़ी तो किसानों का रोष भारी पड़ेगा

Charkhi Dadri News(आज समाज नेटवर्क)बाढड़ा। श्योराण खाप अध्यक्ष बिजेंद्र बेरला ने कहा कि बाढड़ा की भूमि ने पहले भी किसान मजदूर के हकों के लिए कई कुर्बानी दी हैं और भविष्य में भी सरकार ने हठ्धर्मिता नहीं छोड़ी तो सरकार से सीधी टक्कर लेकर किसी भी बड़े बलिदान से पीछे नहीं हटेंगे।वर्ष 2023 के रबी व खरीफ सीजन की फसलों के बीमा मुआवजे की जांच व भरपाई के लिए किसी भी संघर्ष से पीछे नहीं हटेंगे।

यह बात उन्होंने संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर बाढङा बिजली कार्यालय परिसर में चल रहे 111 वें दिन के धरने पर मौजूद किसानों को संबोधित करते हुए कही। किसान नेता रामपाल कारी व रणधीर सिंह उमरवास की अध्यक्षता में संचालित धरने को संबोधित करते हुए श्योराण खाप अध्यक्ष बिजेंद्र बेरला ने कहा कि मौजूदा सरकार किसान व कृषि व्यवस्था को कमजोर कारपोरेट घरानों को बढावा दे रही है जो हमारी पीढी के लिए न्यायसंगत नहीं है।

बकाया मुआवजे को लेकर क्षेत्र के किसान पिछले 99 दिनों से धरनारत हैं

आज किसान को डीएपी व यूरिया के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है वहीं करोड़ों रुपयों की राशी जमा करवाने के बावजूद उनके ट्यूबवैलों को कनैक्षन नहीं मिल रहा है। बकाया मुआवजे को लेकर क्षेत्र के किसान पिछले 99 दिनों से धरनारत हैं लेकिन दुर्भाग्य है कि सरकार उनकी मांग सुनने की बजाए अनदेखी कर रही है। लगातार प्राकृतिक आपदा के बाद अब किसानों की कमर टूट चुकी है और वह कर्ज के दल दल में फंस रहा है जिसके लिए सरकार को तत्काल प्रभाव से कदम उठाने की जरुरत है। सरकार किसानों के हितों की रक्षा के नाम केवल दिखावा कर रही है।

आज के धरने पर किसान सभा जिलाध्यक्ष रणधीर कुंगड़, किसान नेता राजकुमार हड़ौदी, किसान सभा खंड अध्यक्ष नसीब मोद, प्रताप सिंह हंसावास, प्रताप सिंह, पारस काकडौली, धर्मपाल पीटीआई व ब्रहमपाल बाढड़ा, युदवीर सिंह, ओमप्रकाश नंबरदार चरखी, महावीर सिंह, प्राचार्य हवा सिंह, नरेश कुमार कादयान, जयवीर नाधां, सतबीर पीटीआई, धर्मपाल बाढड़ा, ओमप्रकाश कारी दास, सीटू नेता सुमेर सिंह, श्रमिक नेता रोशन लाल धारणी, कामरेड रामपाल धारणी, मास्टर रघवीर सिंह, ब्रह्मपाल बाढडा, भूप सिंह धारणी, होशियार सिंह, सत्य प्रकाश जेवली, रणधीर सिंह, हवा सिंह, प्रताप सिंह, जोरा सिंह इत्यादि मौजूद रहे।

