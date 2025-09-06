Chili Farming: मिर्च के पौधे में नहीं आ रहे फल तो फौरन करें ये घरेलू उपाय

मिर्च से लद जाएगा पौधा

Chili Farming, (आज समाज), नई दिल्ली: अगर आप भी होम गार्डनिंग में रुचि रखते हैं और घर में ही फल-सब्जी उगाकर खाते हैं तो यकीन मानिए आप करोड़ों लोगों से अच्छा खाना खा रहे हैं। घर में की गई गार्डनिंग से जो फल-सब्जी मिलते हैं वो मिलावट और केमिकल फ्री होते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छे बताए जाते हैं। हालांकि घर में गार्डनिंग कर पाना उतना आसान नहीं होता है।

गार्डनिंग करने वाले लोगों की शिकायत रहती हैं कि उनके घर में लगाए पौधों में मनमुताबिक फल नहीं आते हैं। इस खबर में मिर्च के पौधे के बारे में बताने जा रहे हैं। अगर आपके घर में लगे पौधे में भी फल नहीं आ रहे हैं तो जरूरी बातों का ध्यान रखना होगा।

क्यों नहीं आते मिर्च के पौधों में फल

मिर्च के पौधे में फल ना आने के कई मुख्य कारण हो सकते हैं लेकिन किस्म, वातावरण और देखभाल प्रमुख कारण होते हैं। अगर आप सही तरीके से पौधे का ख्याल नहीं रख पाते हैं तो निश्चित है कि उसमें फल भी नहीं आएंगे। आइए जान लेते हैं कि मिर्च का पौधा लगाते हुए कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए ताकि किसान या गार्डनिंग करने वाले लोग किसी तरह के नुकसान से बच सकें।

ये उपाय करें

पौधे को कमरे या अंदर या अंधेरे वाली जगह पर नहीं लगाना चाहिए।

पौधे में कभी भी अनावश्यक पानी भी नहीं डालना चाहिए।

मिर्च के पौधे में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटैशियम जैसे पोषक तत्वों की कमी ना होने दें।

भरोसेमंद नर्सरी से ही बीज या पौध लाएं, कहीं से भी मिला पौधा ना रोपें खराब गुणवत्ता वाला हो सकता है।

मिर्च के पौधे में फल लाने का तरीका

आपको बता दें कि मिर्च के पौधे में फल लाने के लिए खास बातों का ध्यान देना होता है। मिर्च के पौधों में फल लाने के लिए पौधे को ऐसी जगह पर रखा जाता है जहां सूर्य की रोशनी बराबर पड़ती रहनी चाहिए इससे पौधों को ग्लूकोज मिलेगा। सबसे जरूरी बात ये है कि गमले में जो पौध रोप रहे हैं वो सही गुणवत्ता वाला होना चाहिए ताकि वो आसानी से तैयार हो और खाने में भी पौष्टिकता बनी रहे।

पौधे में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटैशियम की कमी दूर करने के लिए वर्मी कंपोस्ट का छिड़काव करना चाहिए। इसके अलावा पौधों में जलभराव नहीं करना है। पौधों को तभी पानी दें जब नमी सूखने लगे। इस तरह से पौधे को पर्याप्त पोषण मिलेगा और उसमें ढेर सारे फल आने लगेंगे।

ये भी पढ़ें : जानें घर पर काली गाजर उगाने का तरीका