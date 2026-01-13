Donald Trump on Tariff : टैरिफ हटा तो हम बर्बाद हो जाएंगे : ट्रंप

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान रखा अपना पक्ष

Donald Trump on Tariff (आज समाज), न्यूयॉर्क : एक तरफ पूरे विश्व के सभी प्रमुख देश अमेरिका से नई टैरिफ दरें कम करने की बात कह रहे हैं तो दूसरी तरफ अमेरिका में भी इन टैरिफ का विरोध जारी है। इसी बीच कुछ संगठनों ने ट्रंप द्वारा लागू की गई नई टैरिफ दरों को वहां के सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी हुई है। इसी पर वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। इस सुनवाई के दौरान अपना पक्ष रखते हुए ट्रंप ने कहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिका द्वारा लगाई गई नई टैरिफ दरों के खिलाफ फैसला सुनाया तो देश को सैकड़ों अरब डॉलर ही नहीं, बल्कि ट्रिलियन डॉलर तक का नुकसान उठाना पड़ सकता है। उनके मुताबिक, ऐसी स्थिति में अमेरिका की अर्थव्यवस्था पूरी तरह अव्यवस्थित हो सकती है।

यह बोले अमेरिकी राष्ट्रपति

डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर किसी भी वजह से अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट टैरिफ के खिलाफ फैसला देता है, तो अमेरिका को भारी भरकम रकम चुकानी पड़ेगी। इसमें सिर्फ टैरिफ की वापसी ही नहीं, बल्कि उन देशों और कंपनियों को भी भुगतान करना होगा, जिन्होंने टैरिफ से बचने के लिए अमेरिका में फैक्ट्रियां, प्लांट और मशीनें लगाने में निवेश किया है। ट्रंप का कहना है कि इन सभी रकमों को जोड़ा जाए तो आंकड़ा ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है।

टैरिफ के चलते अमेरिका को चौतरफा फायदा

ट्रंप ने टैरिफ को राष्ट्रीय सुरक्षा का बोनस बताया है। उनके अनुसार, टैरिफ की वजह से अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी है और कंपनियों ने देश के भीतर निवेश किया है। अगर अदालत ने इसे अवैध ठहराया, तो न केवल निवेशकों का भरोसा टूटेगा, बल्कि भविष्य की योजनाएं भी ठप हो जाएंगी। ट्रंप ने कहा कि जो लोग यह कहते हैं कि इस नुकसान की भरपाई आसानी से हो सकती है, वे या तो गलत जानकारी दे रहे हैं या इस जटिल मुद्दे को समझ नहीं पा रहे हैं।

वैश्विक अर्थव्यवस्था भी होगी प्रभावित

ट्रंप ने कहा कि इतनी बड़ी रकम चुकाना अमेरिका के लिए लगभग असंभव होगा। उनके मुताबिक, अगर कभी ऐसा हुआ भी तो इसमें कई साल लग जाएंगे यह तय करने में कि कुल राशि कितनी है और किसे कितना भुगतान करना है। उन्होंने कहा कि जब अमेरिका मजबूती से आगे बढ़ता है, तो पूरी दुनिया को फायदा होता है, लेकिन अगर अमेरिका कमजोर पड़ा तो वैश्विक अर्थव्यवस्था भी प्रभावित होगी।

ये भी पढ़ें : Bangladesh Violence : बांग्लादेश में हिंदू युवक की पीट-पीटकर हत्या