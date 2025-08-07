Punjab Crime News : तरनतारन में आईईडी बरामद, आतंकी वारदात टली

आईएसआई समर्थित बीकेआई द्वारा रची गई थी आतंकवादी साजिश

Punjab Crime News (आज समाज), चंडीगढ़ : पंजाब की शांति भंग करने के लिए पाकिस्तान के आईएसआई समर्थित सरहद पार के आतंकवादी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल (बीकेआई) को बड़ा झटका देते हुए पंजाब पुलिस की एंटी- गैंगस्टर टास्क फोर्स (ए जीटीएफ) द्वारा रची गई आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया है। दरअसल इस आतंकी साजिश के पीछे पाकिस्तान स्थित बब्बर खालसा इंटरनेशनल (बीकेआई) के आतंकवादी हरविन्दर रिन्दा और आतंकवादी लखबीर लंडा का हाथ था जो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सके।

इस तरह पुलिस को मिली सफलता

डायरेक्टर जनरल आफ पुलिस (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने कहा कि एजीटीएफ की टीमों को पाकिस्तान से भेजी गई इम्परूवाइड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) की खेप के बारे सूत्रों से खुफिया सूचना मिली थी। उन्होंने कहा कि तेजी से कार्रवाई करते हुए एजीटीऐफ ने तरनतारन पुलिस के साथ तालमेल करके जिले में तलाशी मुहिम चलाई और तरनतारन के नौशहरा पन्नूआं क्षेत्र से एक आईईडी बरामद की। गौरतलब है कि इस कार्रवाई ने आईईडी को रिन्दा और लंडा के स्थानीय साथियों, जो इसका प्रयोग आतंकवादी गतिविधियों के लिए कर सकते थे, तक पहुंचने से रोक दिया।

पुलिस ने बेअसर की आईईडी

डीजीपी ने आगे कहा कि आईईडी को तुरंत सुरक्षित ढंग से एक निर्धारित स्थान पर ले जाया गया, जहां इसको टीम द्वारा सफलतापूर्वक बेअसर कर दिया गया। उन्होंने आगे कहा कि पंजाब पुलिस के मुलाजिमों की तत्काल और सक्रिय कार्रवाई ने एक बड़ी वारदात को टाल दिया और लोगों की सुरक्षा को यकीनी बनाया।

अमृतसर में हथियार तस्कर गिरोह का भंडाफोड़

अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने सीमा पार से हो रही हथियार तस्करी में शामिल चार व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से सात अति-आधुनिक पिस्तौल बरामद किए। यह जानकारी डायरेक्टर जनरल आॅफ पुलिस (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने दी।

विस्तृत जानकारी देते हुए डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान अमृतसर के गांव दाओके के रहने वाले आकाशदीप सिंह उर्फ आकाश (20), अमृतसर के गांव बाघा कलां के निवासी रमनप्रीत सिंह (23), फिरोजपुर के गांव सुर सिंह के निवासी प्रताप सिंह (25) और अमृतसर के देबी वाला बाजार के निवासी सरबजीत सिंह उर्फ बब्बल (25) के रूप में हुई है। बरामद किए गए पिस्तौलों में दो 9 एमएम पीएक्स 5, दो 9 एमएम ग्लॉक और तीन .30 बोर पिस्तौल शामिल हैं।

