Garlic: इन तरीकों से करें असली और नकली लहसुन की पहचान

प्लास्टिक से बना होता है नकली लहसुन
Garlic, (आज समाज), नई दिल्ली: बाजार में इस समय कई तरह के मिलावटी सामान आ रहे हैं। इन्हें इस तरह से बनाया गया होता है कि ये एक पल को असली लगने लगते हैं। लहसुन जो सर्दियों में कई घरों में जमकर प्रयोग होता है, अब वह भी नकली मिलने लगा है। बाजार में इस समय नकली लहसुन की भारी मात्रा मौजूद है। ये लहसुन आपको देखने में तो एकदम असली सा लगेगा लेकिन यह प्लास्टिक से बना होता है।
ऐसे में आप अगर यह नकली लहसुन खरीद कर घर लाते हैं और इसका सेवन करते हैं तो यह आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है। नकली लहसुन की पहचान करना बहुत जरूरी है और अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो फिर आप फूड पॉयजनिंग जैसी समस्याओं का शिकार हो सकते हैं।
घर पर करें ये 5 टेस्ट्स
- आउटर स्किन: असली लहसुन की कलियों पर पतली, सूखी और कागज जैसी स्किन या छिलका होता है और उसे हटाने में बहुत मुश्किल नहीं होती है। लहसुन का छिलका अगर बहुत चिकना, चमकदार या रंग-बिरंगा दिखे तो सावधान हों क्योंकि यह नकली हो सकता और उसे हो सकता है कोट किया गया हो।
- कलियों की बनावट: असली लहसुन की कलियां एक-दूसरे से सटी हुई और घनी रहती हैं। नकली या खराब लहसुन की कलियां अंदर से नरम, गीलापन या सड़ा हुआ महसूस हो सकती हैं। कट करने पर असली लहसुन में लेयर्स भी एकदम साफ नजर आती हैं और बनावट भी ठोस सी दिखती है।
- स्वाद और गंध जांचें: लहसुन को हल्का-सा दबाकर या काटकर उसकी गंध को चेक करें। असली लहसुन से एक तेज और मसालेदार सुगंध आती है। लेकिन गंध बहुत फीकी या रासायनिक लगे तो फिर वह असली नहीं है।असली लहसुन का स्वाद तीखा और ऐसा होता है कि जीभ पर रखते ही वह थोड़ी सी जलने सी लगती है। लेकिन अगर स्वाद असामान्य या केमिकल जैसा लगे तो समझ जाइए कि यह नकली है।
- वॉटर टेस्ट: घर में जांचने का एक आसान तरीका यह है कि कुछ लहसुन की कलियां एक गिलास पानी में डालें। अगर कलियां पानी में डूब जाती है तो मतलब लहसुन असली है। अगर यह पानी पर तैरने लगें तो समझ जाना चाहिए कि लहसुन नकली है।
- रंग से परखें: असली लहसुन की कलियों के अंदर का रंग सफेद से हल्का पीला होता है। लेकिन अगर यह हरा, काला या भूरा नजर आ रहा है तो इसका मतलब है कि इसके साथ छेड़छाड़ की गई है।