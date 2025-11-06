Garlic: इन तरीकों से करें असली और नकली लहसुन की पहचान

प्लास्टिक से बना होता है नकली लहसुन

Garlic, (आज समाज), नई दिल्ली: बाजार में इस समय कई तरह के मिलावटी सामान आ रहे हैं। इन्हें इस तरह से बनाया गया होता है कि ये एक पल को असली लगने लगते हैं। लहसुन जो सर्दियों में कई घरों में जमकर प्रयोग होता है, अब वह भी नकली मिलने लगा है। बाजार में इस समय नकली लहसुन की भारी मात्रा मौजूद है। ये लहसुन आपको देखने में तो एकदम असली सा लगेगा लेकिन यह प्लास्टिक से बना होता है।

ऐसे में आप अगर यह नकली लहसुन खरीद कर घर लाते हैं और इसका सेवन करते हैं तो यह आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है। नकली लहसुन की पहचान करना बहुत जरूरी है और अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो फिर आप फूड पॉयजनिंग जैसी समस्याओं का शिकार हो सकते हैं।

घर पर करें ये 5 टेस्ट्स