Content Creator Payal Gaming Viral Video: इंटरनेट पर मचा तहलका, इस कंटेंट क्रिएटर के वायरल वीडियो से बढ़ा विवाद

Content Creator Payal Gaming Viral Video: सोशल मीडिया पर कब क्या वायरल हो जाए, इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता, लेकिन हाल ही में, इंटरनेट कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एक बुरे सपने जैसा बन गया है। अलग-अलग क्रिएटर्स से जुड़े आपत्तिजनक वीडियो बार-बार सामने आ रहे हैं,

और अब इस विवाद में एक और नाम घसीटा गया है। रिपोर्ट्स का दावा है कि पॉपुलर कंटेंट क्रिएटर पायल गेमिंग का एक कथित वीडियो वायरल हो गया है, जिससे ऑनलाइन भारी गुस्सा फैल गया है।

हालात ऐसे हैं कि वीडियो को Google पर बहुत ज़्यादा सर्च किया जा रहा है, जिसमें Payal Gaming वीडियो, Payal Gaming वायरल, Payal Dhare, Payal Gaming न्यूज़, और Payal Gaming वायरल वीडियो जैसे कीवर्ड्स सभी प्लेटफॉर्म पर ट्रेंड कर रहे हैं।

दावा किया जा रहा है कि 1 मिनट 16 सेकंड की एक क्लिप Payal Gaming से जुड़ी है। इन दावों के बाद, सोशल मीडिया पर रिएक्शन्स की बाढ़ आ गई है, और वीडियो कथित तौर पर Telegram जैसे प्लेटफॉर्म पर भी सर्कुलेट हो गया है। हालांकि, इस हंगामे के बावजूद, वीडियो के पीछे की सच्चाई अभी भी साफ नहीं है, जिससे फैंस और नेटिज़न्स कन्फ्यूज और बंटे हुए हैं।

पायल गेमिंग वीडियो के पीछे का सच क्या है?

अगर आप वायरल दावों पर यकीन करते हैं, तो असलियत आपको हैरान कर सकती है। फैक्ट-चेकिंग टूल्स ने वीडियो को फेक बताया है, और सोशल मीडिया यूज़र्स यह भी कह रहे हैं कि क्लिप में पायल गेमिंग नहीं हैं। फैंस उनके सपोर्ट में ज़ोरदार तरीके से सामने आए हैं, और कहा है कि वीडियो में दिख रही महिला पायल गेमिंग नहीं हैं।

कुछ यूज़र्स ने तो यह भी कहा है कि वीडियो AI से बना हो सकता है, और कई लोग यह मानने से इनकार कर रहे हैं कि पायल गेमिंग ऐसे किसी भी कंटेंट में शामिल है। अभी तक, पायल गेमिंग को वायरल क्लिप से जोड़ने का कोई वेरिफाइड सबूत नहीं है।

पायल गेमिंग कौन हैं?

पायल गेमिंग का असली नाम पायल धारे है, और वह भारत की सबसे जानी-मानी महिला गेमर्स और कंटेंट क्रिएटर्स में से एक हैं। वह PUBG मोबाइल कंटेंट से फेमस हुईं और S8UL ईस्पोर्ट्स से भी जुड़ी हुई हैं। अपनी लगन और टैलेंट से, पायल ने एक सफल गेमिंग करियर बनाया है, और इस दौरान आलोचकों का मुंह बंद किया है।

उन्होंने स्ट्रीमर ऑफ़ द ईयर और फ़ीमेल गेमिंग इन्फ्लुएंसर ऑफ़ द ईयर जैसे कई बड़े अवॉर्ड जीते हैं, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनकी बहुत बड़ी फ़ैन फ़ॉलोइंग है। यह मज़बूत फ़ैन बेस एक मुख्य कारण है कि चल रहे विवाद के बीच कई यूज़र्स उनका बचाव कर रहे हैं।