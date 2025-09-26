Surya Kumar Yadav : भारतीय कप्तान सूर्य कुमार को आईसीसी ने दी चेतावनी

राजनीतिक बयानबाजी से दूर रहने को कहा

Surya Kumar Yadav (आज समाज), खेल डेस्क : वर्तमान में यूएई में चल रहा एशिया कप इस बार पूरी दुनिया में सुर्खियों में है। वह भी भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे मैचों को लेकर। इस टूर्नामेंट में दोनों टीमें दो बार एक दूसरे के खिलाफ उतरी हैं और दोनों बार टीम इंडिया ने जीत हासिल की है।

वहीं दोनों ही मैच में मैदान के अंदर और बाहर दोनों टीमों ने एक दूसरे से बिलकुल भी बातचीत नहीं की। यही नहीं दोनों टीमों की तरफ से खिलाड़ियों द्वारा कुछ ऐसे बयान भी दिए गए जिनकी काफी ज्यादा चर्चा हुई। इन्हीं बयानों में से एक बयान भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने 14 सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ मैच जीतने के बाद प्रेस वार्ता के दौरान दिया।

यह बोले थे भारतीय कप्तान

सूर्यकुमार ने मैच के बाद प्रेस वार्ता के दौरान जीत को पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ित परिवारों को समर्पित करते हुए कहा कि मैं कुछ कहना चाहता हूं और यह मौका भी सही है। हम पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों के परिवार के साथ हैं और इनके साथ अपनी एकजुटता व्यक्त करते हैं। मैं यह जीत (पाकिस्तान के खिलाफ) हमारे सभी सशस्त्र बलों को समर्पित करता हूं जिन्होंने काफी बहादुरी दिखाई है। उम्मीद है कि वे आगे भी हमें प्रेरित करते रहेंगे और जब भी हमें उन्हें खुशी देने का मौका मिलेगा, हम उनके चेहरे पर हंसी लाते रहेंगे।’

पीसीबी ने की भारतीय कप्तान की शिकायत

भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव को गुरुवार को आईसीसी मैच रेफरी रिची रिचर्डसन ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) की एक आधिकारिक सुनवाई के दौरान किसी भी तरह के राजनीतिक बयान देने से परहेज करने की सलाह दी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने भारतीय कप्तान की शिकायत की थी जिस पर सुनवाई हुई। वहीं, पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान और हारिस रऊफ के खिलाफ भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) द्वारा दायर शिकायत पर सुनवाई शुक्रवार को होगी।

