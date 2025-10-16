Ibrahim Zadran Fined: मैदान पर गुस्सा दिखाना पड़ा भारी! इस बल्लेबाज़ पर ICC ने ठोका जुर्माना, शतक से चूककर कर दी बड़ी गलती

Ibrahim Zadran Fined: अफ़ग़ानिस्तान के सलामी बल्लेबाज़ इब्राहिम ज़दरान पर अबू धाबी में बांग्लादेश के खिलाफ तीसरे वनडे के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन के लिए ICC ने उनकी मैच फ़ीस का 15% जुर्माना लगाया है और एक डिमेरिट अंक भी दिया है।

यह घटना 14 अक्टूबर को अफ़ग़ानिस्तान की पारी के 37वें ओवर में हुई, जब ज़दरान 95 रन पर आउट हो गए और शतक से बाल-बाल चूक गए। आउट होने के बाद कथित तौर पर निराश होकर उन्होंने अपना बल्ला ड्रेसिंग रूम के पास रखे उपकरणों पर मार दिया, जिसके कारण ICC ने उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की।

इब्राहिम ज़दरान के ख़िलाफ़ ICC की कार्रवाई

यह लगातार दूसरा मैच था जहाँ ज़दरान शतक से चूक गए, पिछले वनडे में भी वह 95 रन पर आउट हो गए थे। अपनी हताशा को काबू में न रख पाने के कारण, उनके भावुक आवेश के कारण आईसीसी आचार संहिता की धारा 2.2 का उल्लंघन हुआ, जो “अंतर्राष्ट्रीय मैच के दौरान क्रिकेट उपकरणों, कपड़ों, मैदानी उपकरणों या फिक्स्चर के दुरुपयोग” से संबंधित है।

मैच रेफरी ग्रीम लेबरॉय ने ज़ादरान द्वारा अपनी गलती स्वीकार करने और आरोप स्वीकार करने के बाद यह जुर्माना लगाया, जिससे औपचारिक सुनवाई की आवश्यकता समाप्त हो गई। पिछले 24 महीनों में यह उनका पहला अपराध है।

आईसीसी के नियमों के अनुसार, यदि कोई खिलाड़ी दो वर्षों के भीतर चार या अधिक डिमेरिट अंक अर्जित करता है, तो उन्हें निलंबन अंकों में बदल दिया जाता है – अर्थात दो निलंबन अंकों के परिणामस्वरूप एक टेस्ट या दो सीमित ओवरों के मैचों से प्रतिबंध लग सकता है।

अफ़ग़ानिस्तान ने बांग्लादेश को 3-0 से हराया

इस विवाद के बावजूद, यह अफ़ग़ानिस्तान के लिए एक यादगार श्रृंखला रही। तीसरे वनडे में, टीम ने 50 ओवरों में 293/9 का स्कोर बनाया, और बांग्लादेश को केवल 93 रनों पर आउट कर 200 रनों से बड़ी जीत हासिल की।

इससे पहले अफगानिस्तान ने दूसरा वनडे 81 रन से और पहला वनडे पांच विकेट से जीतकर बांग्लादेश पर 3-0 से क्लीन स्वीप किया था – यह एक प्रभावशाली प्रदर्शन था, जिसने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में टीम की बढ़ती ताकत को प्रदर्शित किया।

