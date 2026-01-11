Ibrahim Ali Khan: अगली फिल्म की तैयारी में इब्राहिम अली खान

मशहूर एक्टर गजराज राव के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करते हुए नजर आएंगे इब्राहिम
Ibrahim Ali Khan, (आज समाज), मुंबई: बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान के बेटे इब्राहिम अली खान ने बीते साल नादानियां से बॉलीवुड में डेब्यू किया था. इस फिल्म में इब्राहिम अली खान के साथ खुशी कपूर नजर आई थीं, जो ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई। हालांकि, उनकी ये फिल्म आॅडियंस का दिल नहीं जीत पाई और बुरी तरह पिट गई। अब लगता है कि इब्राहिम अली खान एक बार फिर फिल्म की तैयारी कर रहे हैं। इसका पता तब चला जब उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर पॉपुलर एक्टर गजराज राव के साथ पोस्ट शेयर की।

इब्राहिम अली खान की लेटेस्ट सोशल मीडिया पोस्ट ने फैंस के बीच नई एक्साइटमेंट जगा दी है। एक्टर ने गजराज राव को उनके जन्मदिन पर विश करते हुए अपनी अगली अनटाइटल्ड फिल्म के बारे में एक हिंट दिया है। इस तस्वीर में इब्राहिम अली खान की तरफ से दिए गए क्लू ने सबका ध्यान खींच लिया है।

इब्राहिम अली खान ने दिया हिंट

इब्राहिम अली खान ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर गजराज राव के साथ एक फोटो शेयर की और उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। इब्राहिम ने लिखा, हैप्पी बर्थडे सर @gajrajrao क्या एक्टर हैं आप… आपके साथ बड़े पर्दे पर आने का इंतजार नहीं कर सकता। फिल्मों में मिलते हैं। एक्टर की इस स्टोरी से पता चलता है कि दोनों किसी फिल्म में साथ काम कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता चला है कि दोनों किस फिल्म में साथ काम कर रहे हैं।

इब्राहिम अली खान की अगली फिल्म

नादानियां और सरजमीन में काम करने के बाद, इब्राहिम अली खान दिनेश विजान की मैडॉक की अपकमिंग फिल्म दिलेर की तैयारी कर रहे हैं, जबकि पिछली दो फिल्में ओटीटी पर रिलीज हुई थीं। दिलेर, इब्राहिम की थिएटर में पहली फिल्म होगी, जिसे जन्नत के डायरेक्टर कुणाल देशमुख डायरेक्ट कर रहे हैं।