West Asia Crisis : मैं मोजतबा खामेनेई से मिलना चाहूंगा : ट्रंप

By
Harpreet Singh
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West Asia Crisis : मैं मोजतबा खामेनेई से मिलना चाहूंगा : ट्रंप
West Asia Crisis : मैं मोजतबा खामेनेई से मिलना चाहूंगा : ट्रंप

ईरान के साथ चल रही शांति वार्ता के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति का बड़ा बयान

West Asia Crisis (आज समाज), वॉशिंगटन : अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा तनाव इन दिनों दो तरफ से आगे बढ़ रहा है। इसमें से एक रास्ता शांति समझौते की तरफ जा रहा है जबकि दूसरा रास्ता दोनों के बीच टकराव और सैनिक कार्रवाई के बीच गुजर रहा है। दोनों पक्ष आपसी बातचीत के साथ ही सैन्य शक्ति का प्रयोग भी एक दूसरे के खिलाफ कर रहे हैं। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम नेता मोजतबा खामेनेई के साथ मुलाकात की बात कही है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान के साथ जारी कूटनीतिक प्रयास किसी समझौते तक पहुंचते हैं, तो उन्हें ईरान के सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई से मिलने में सम्मान महसूस होगा।

मोजतबा खामेनेई की ट्रंप ने तारीफ की

ओवल आॅफिस में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा, ऐसी किसी भी मुलाकात का आयोजन अत्यंत सम्मानजनक तरीके से किया जाएगा। उन्होंने कहा, मैं मिलना नहीं चाहता, लेकिन अगर मुझे मिलना पड़ा, तो मुझे उनका सम्मान होगा। लेकिन अगर हम कोई समझौता करते हैं, तो यह संभव है कि मैं उनसे मिलूं। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। ट्रंप ने यह भी जोड़ा कि वह किसी भी मुलाकात में सम्मान के साथ पेश आएंगे और खामेनेई को शायद एक पेशेवर बताया, जिनकी कुछ हलकों में बहुत अच्छी प्रतिष्ठा है। ईरानी नेता के संबंध में अपनी टिप्पणी को स्पष्ट करते हुए ट्रंप ने कहा, कुछ लोग बुरा कहते हैं, लेकिन बहुत से लोग मेरे बारे में बुरा कहते हैं। निश्चित रूप से यह पूरी तरह से गलत है।

डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका-ईरान समझौते का मुख्य हिस्सा यह होगा कि ईरान कोई परमाणु हथियार नहीं रख सकेगा। ट्रंप ने इस बात को दोहराया कि संयुक्त राज्य अमेरिका ईरान के समृद्ध यूरेनियम भंडार पर नियंत्रण कर सकता है, यदि वह ऐसा करना चाहे। हालांकि, उन्होंने कहा कि ऐसी कार्रवाई की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने आगे दावा किया कि ईरान ने यूरेनियम का संवर्धन बंद कर दिया है और अमेरिकी अधिकारी इस सामग्री की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं। ट्रंप ने फिर कहा कि होर्मुज को जल्द दुनिया के लिए खोल दिया जाएगा।

समझौता वार्ता को लेकर यह बोला था ईरान

ईरानी संसद के उपसभापति मोजतबा निकजाद का कहना है कि ईरान बातचीत करेगा लेकिन उसे अमेरिका के वादों पर भरोसा नहीं है।उन्होंने कहा कि ईरान जरूरत पड़ने पर बातचीत करेगा, लेकिन उसे अमेरिका द्वारा किए गए किसी भी वादे पर भरोसा नहीं है। ईरान की अर्ध-सरकारी तसनीम न्यूज एजेंसी के अनुसार, इस्लामिक सलाहकार सभा के उपाध्यक्ष मोजतबा निकजाद ने कहा कि यह कहना सही नहीं है कि हम केवल लड़ते हैं और बातचीत नहीं करते।