मैं शादी करूंगी…’ Shraddha Kapoor का जवाब हुआ वायरल

Shraddha Kapoor: बॉलीवुड की प्यारी ‘स्त्री’ स्टार श्रद्धा कपूर को किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है। सोशल मीडिया पर उनकी ज़बरदस्त फैन फॉलोइंग है, जो ग्लोबल आइकन प्रियंका चोपड़ा से भी ज़्यादा है। श्रद्धा अपनी सादगी, चार्म और गर्ल-नेक्स्ट-डोर वाइब से लोगों का दिल जीत रही हैं। जहाँ फैंस उनके मासूम अंदाज़ को पसंद करते हैं, वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके दिल में सिर्फ़ राहुल मोदी के लिए खास जगह है।

काफी समय से श्रद्धा कपूर और राहुल मोदी के रिश्ते की अफवाहें बॉलीवुड में चल रही हैं। और अब, एक बार फिर श्रद्धा अपनी लव लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं – लेकिन इस बार बात शादी तक पहुँच गई है।

क्या श्रद्धा कपूर जल्द ही शादी करने की प्लानिंग कर रही हैं?

कियारा आडवाणी से लेकर कैटरीना कैफ और दीपिका पादुकोण तक, कई लीडिंग एक्ट्रेस शादीशुदा ज़िंदगी और मातृत्व को अपना चुकी हैं। अब फैंस श्रद्धा कपूर की शादी की शहनाई सुनने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं।

मंगलवार को, इंस्टाग्राम पर अपने ज्वेलरी ब्रांड को प्रमोट करते हुए, श्रद्धा ने वैलेंटाइन डे के बारे में बात करते हुए एक मज़ेदार वीडियो शेयर किया। उन्होंने कहा:

“ईमानदारी से कहूँ तो, ज़्यादातर ब्रेकअप वैलेंटाइन डे के आसपास ही होते हैं। आपने पहले ही धुरंधर 3-4 बार देख ली है, नए साल पर पार्टी कर ली है और जिम की मेंबरशिप भी ले ली है। बजट खत्म हो गया है… आप सिग्नल से खरीदा हुआ गुलाब कैसे देंगे और ब्रेकअप नहीं होगा? मैं आपकी प्रॉब्लम समझती हूँ, इसलिए मैंने आपके लिए खास वैलेंटाइन गिफ्ट बनाए हैं – ताकि आपको अपनी FD न तोड़नी पड़े।” उनके हाज़िरजवाबी अंदाज़ ने एक बार फिर फैंस को इंप्रेस कर दिया।

फैन ने शादी के बारे में पूछा, श्रद्धा के जवाब ने दिल जीत लिया

कमेंट सेक्शन में, एक फैन खुद को पूछने से रोक नहीं पाया: “आप शादी कब कर रही हैं?” सवाल को नज़रअंदाज़ करने के बजाय, श्रद्धा ने अपने खास चुलबुले अंदाज़ में जवाब दिया और लिखा: “मैं करूँगी, मैं शादी करूँगी।” यह एक लाइन ही फैंस को दीवाना बनाने के लिए काफी थी।

फैंस ने श्रद्धा को प्रपोज़ल से भर दिया

जैसे ही श्रद्धा ने इशारा किया कि वह शादी करने की प्लानिंग कर रही हैं, उनके कमेंट सेक्शन में प्रपोज़ल और प्यारे मैसेज की बाढ़ आ गई। एक यूज़र ने लिखा, “मुझसे शादी कर लो!” दूसरे ने कमेंट किया, “लेकिन वह दिन कब आएगा, मेरी प्यारी स्त्री?” किसी और ने कहा, “हमें और इंतज़ार मत करवाओ, जल्दी दुल्हन बन जाओ!” साफ़ है, फ़ैंस श्रद्धा को दुल्हन के अवतार में देखने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

क्या श्रद्धा कपूर राहुल मोदी को डेट कर रही हैं?

श्रद्धा कपूर और राहुल मोदी के डेटिंग की अफवाहों ने पहली बार तब ध्यान खींचा जब 2024 में दोनों को मुंबई में एक डिनर डेट पर साथ देखा गया। तब से, उनके नाम अक्सर एक साथ जोड़े जाते रहे हैं।

हालांकि, श्रद्धा ने अभी तक राहुल मोदी के साथ अपने रिश्ते को आधिकारिक तौर पर कन्फर्म नहीं किया है। जिन्हें नहीं पता, राहुल मोदी एक जाने-माने राइटर हैं जिन्होंने ‘प्यार का पंचनामा 2’ और ‘सोनू के टीटू की स्वीटी’ जैसी फिल्मों पर काम किया है।

हालांकि अभी तक कुछ भी ऑफिशियल नहीं है, लेकिन एक बात साफ़ है – श्रद्धा कपूर शादी के विचार से दूर नहीं भाग रही हैं, और उनके फ़ैंस इस बात से बहुत खुश हैं। अब सबकी नज़रें उन पर हैं कि वह आखिरकार यह बड़ा कदम कब उठाती हैं।