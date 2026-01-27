Aditi Govitrikar News: एक्ट्रेस अदिति गोवित्रिकर, जिन्होंने 2002 में फिल्म सोच से बॉलीवुड में डेब्यू किया था, ने हाल ही में बचपन से चले आ रहे गहरे इमोशनल ट्रॉमा के बारे में बताया। अदिति 16 दिसंबर, पहेली और दे दना दन जैसी फिल्मों में नज़र आ चुकी हैं, और बिग बॉस 3 और खतरों के खिलाड़ी जैसे रियलिटी शो में भी हिस्सा ले चुकी हैं। 2001 में, उन्होंने प्रतिष्ठित मिसेज वर्ल्ड का खिताब जीता था। अपनी उपलब्धियों के बावजूद, अदिति ने बताया कि इंडस्ट्री और ज़िंदगी में उनका सफर बिल्कुल भी आसान नहीं रहा है।

सफलता के बावजूद नज़रअंदाज़ महसूस किया

हाल ही में एक इंटरव्यू में, अदिति ने बताया कि उन्हें इंडस्ट्री में दिल टूटने और किनारे कर दिए जाने जैसा महसूस हुआ। उन्होंने बताया कि 2001 में एक इंटरनेशनल खिताब जीतने के बावजूद, उन्हें उस तरह की पहचान या मौके नहीं मिले जो लारा दत्ता और प्रियंका चोपड़ा को मिले, जो बाद में मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स बनीं। अदिति के अनुसार, पहचान की इस कमी ने उनके आत्मविश्वास और इमोशनल हेल्थ पर गहरा असर डाला।

बचपन की एक दर्दनाक याद

हॉटरफ्लाई के साथ बातचीत के दौरान, अदिति ने उन अनुभवों के बारे में बात की जिन्होंने उन्हें ज़िंदगी भर का ट्रॉमा दिया। उन्होंने बताया कि सबसे परेशान करने वाली घटनाओं में से एक में उनके पिता का एक करीबी दोस्त शामिल था, जब वह सिर्फ छह या सात साल की थीं।

“सच कहूँ तो, अगर आप मुझसे सुरक्षा के बारे में पूछें, तो मुझे पनवेल में इससे कहीं ज़्यादा परेशान करने वाले अनुभवों का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा, “मेरे साथ वहाँ कुछ बहुत बुरी घटनाएँ हुईं, और मुझे यह समझने में बहुत समय लगा कि मेरे साथ क्या हुआ था।”

उन्होंने बताया कि इतनी कम उम्र में, एक बच्चा पूरी तरह से समझ नहीं पाता कि क्या हो रहा है, लेकिन उल्लंघन और अपमान की भावना हमेशा बनी रहती है।

मुंबई में एक युवा लड़की के तौर पर संघर्ष

अदिति ने आगे बताया कि जब वह अपनी पढ़ाई के लिए मुंबई आईं, तो सुरक्षा एक लगातार चिंता बन गई। 12वीं क्लास के दौरान दादर में अग्रवाल क्लासेस में पढ़ते समय, उन्हें बस से यात्रा करनी पड़ती थी, क्योंकि उस समय लोकल ट्रेन उनके लिए एक ऑप्शन नहीं था। उन्होंने कहा, “पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपको सिखाता है कि कैसे जीना है।” खुद को बचाने के लिए, अदिति ने ऐसे तरीके अपनाए जिनके बारे में किसी भी बच्चे को कभी सोचना नहीं चाहिए।

खुद को बचाने के तरीके खोजना

उन्होंने याद किया कि वह दोनों तरफ बड़े बैग लेकर चलती थीं, जिनमें हार्डबोर्ड की किताबें भरी होती थीं, और उन्हें ढाल की तरह इस्तेमाल करती थीं। उन्होंने बताया, “वे बैग मेरी सुरक्षा थे। अगर मुझे सीट मिल जाती थी, तो मैं दोनों तरफ एक-एक बैग रख लेती थी ताकि कोई मुझे छू न सके।”

अदिति ने आगे बताया कि एक घटना में एक जाने-पहचाने पारिवारिक व्यक्ति शामिल था, जबकि दूसरी घटना एक पब्लिक मार्केट में हुई, जिससे वह बहुत हिल गईं।

“मैं इतनी छोटी थी कि पूरी तरह समझ नहीं पाई कि क्या हुआ था। आपको बस इतना पता होता है कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है। उल्लंघन की वह भावना डरावनी होती है, और वह सच में कभी नहीं जाती।”

एक आवाज़ जो मायने रखती है

अपनी कहानी शेयर करके, अदिति गोवित्रीकर ने एक बार फिर उस खामोश दर्द को उजागर किया है जिसे कई महिलाएं बचपन से लेकर बड़े होने तक अपने साथ रखती हैं। उनकी खुलकर बोलने की हिम्मत सुरक्षा, जागरूकता और सहानुभूति के महत्व की याद दिलाती है, खासकर युवा लड़कियों के लिए।

