Surya Kumar Yadav : मैं आक्रामक क्रिकेट खेलना चाहता हूं : सूर्यकुमार

कहा, टी20 क्रिकेट आक्रामकता का दूसरा नाम, आक्रामकता से ही इस फार्मेट में सफलता मिलती है

Surya Kumar Yadav (आज समाज), खेल डेस्क : करीब डेढ सप्ताह के बाद भारत टी20 वर्ल्ड कप की मेजबानी करने जा रहा है। भारत वर्तमान में टी20 वर्ल्ड कप विजेता है और उसके सामने अपने ही देश में खिताब बचाने का दबाव है। वहीं वर्तमान में टीम इंडिया अपने इस अभियान की तैयारी में जुटी है। इसके लिए वह न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैच की टी20 सीरीज खेल रही है। जिसमें गत दिवस टीम ने न्यूजीलैंड पर बड़ी जीत दर्ज करते हुए 3-0 की लीड हासिल कर ली।

भारतीय टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने तीसरे टी20 में न्यूजीलैंड को आठ विकेट से हराकर सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त बनाने के बाद कहा कि वे इसी तरह का आक्रामक क्रिकेट खेलना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि आक्रामकता ही इस फार्मेट की पहचान है और इससे ही सफलता मिलती है। ज्ञात रहे कि सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने महज 14 गेंद में धमाकेदार अर्धशतक जड़ा, जबकि कप्तान सूर्यकुमार यादव ने एक और आक्रामक पचासा लगाकर शानदार फॉर्म जारी रखी जिससे भारत ने 10 ओवर में दो विकेट पर 155 रन बनाकर न्यूजीलैंड को आठ विकेट से हरा दिया।

टीम के लिए योगदान देकर खुश हैं बुमराह

मैन आॅफ द मैच रहे जसप्रीत बुमराह ने कहा, टीम के लिए जीत में योगदान करके खुश हूं। अगर मुझे नई गेंद दी जाती या अंतिम ओवर में गेंदबाजी दी जाती है, उसी के अनुसार गेंदबाजी करता हूं। टीम मुझसे जो चाहती है, वो करके मैं खुश हूं। भारत ने न्यूजीलैंड को तीसरे टी20 मैच में 10 ओवरों के शेष रहते आठ विकेट से हरा दिया। रविवार को गुवाहाटी के बारसपारा क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड ने ग्लेन फिलिप्स की 48 रनों की पारी के दम पर 20 ओवर में नौ विकेट खोकर 153 रन बनाए। जवाब में भारतीय टीम ने अभिषेक शर्मा और सूर्यकुमार यादव की नाबाद अर्धशतकीय पारियों की बदौलत महज 10 ओवर में 155 रन बनाकर मुकाबला अपने नाम कर लिया।

ईशान ने फिर खेली धांसू पारी

सैमसन के पवेलियन लौटने के बाद तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आए ईशान किशन ने ओवर की तीसरी गेंद पर छक्का लगाकर अपने इरादे जाहिर कर दिए। उन्होंने अभिषेक शर्मा के साथ दूसरे विकेट के लिए 53 रनों की साझेदारी निभाई। इस दौरान किशन ने 215.38 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 28 रन ठोके। उनके बल्ले से तीन चौके और दो गगनचुंबी छक्के निकले।

