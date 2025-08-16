US President Donald Trump : मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाया : ट्रंप

रूसी राष्ट्रपति से मुलाकात के ठीक बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ने किया दावा

US President Donald Trump (आज समाज), अलास्का : गत दिवस अलास्का में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग को खत्म करने पर बातचीत हुई। हालांकि इस बातचीत के कोई ज्यादा सफल परिणाम सामने नहीं आए हैं लेकिन इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर इस बात का दावा किया है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच होने जा रहे संभावित परमाणु युद्ध को रोक दिया। उन्होंने कहा कि यदि मैं ऐसा न करता तो दोनों देश विनाश की बहुत बड़ी स्थिति का सामना कर रहे होते।

पत्रकारों से ये बोले ट्रंप

ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा कि मैंने पांच युद्धों को समाप्त करने के लिए बातचीत की है और वे युद्ध कठिन थे। भारत, पाकिस्तान के साथ-साथ कांगो और रवांडा, थाईलैंड और कंबोडिया, तथा आर्मेनिया और अजरबैजान सहित अन्य देशों के बीच संघर्ष को सुलझाया है। ट्रंप ने दावा किया कि ‘भारत और पाकिस्तान को देखिए। वे पहले से ही हवाई जहाज मार गिरा रहे थे, और शायद परमाणु हमला होता। मैं इसे रोकने में कामयाब रहा।’

पाकिस्तान दे चुका ट्रंप को श्रेय, भारत ने किया इंकार

ट्रंप के इस दावे को मानते हुए पाकिस्तान पहले से ही यह कह चुका है कि ट्रंप ने दोनों देशों के बीच युद्ध को रोकने में अहम भूमिका निभााई। इतना ही नहीं पाकिस्तानी शीर्ष नेता इस प्रयास के लिए अमेरिकी राष्टÑपति को शांति का नोबेल पुरस्कार देने की मांग भी कर चुके हैं लेकिन ठीक इसके विपरीत भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार इस बात से इंकार कर चुके हैं कि युद्ध को रुकवाने में ट्रंप का कोई हाथ था। भारत यह बात कह चुका है कि युद्ध विराम की घोषणा दोनों देशों का अपना फैसला था।

भारत के दावे के बाद बिफरे थे अमेरिकी राष्ट्रपति

जब भारत ने यह स्पष्ट किया कि युद्ध वीराम में अमेरिका की कोई भूमिका नहीं है तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आग बबूला हो गए थे। यही कारण रहा कि अप्रैल में जहां अमेरिका ने नई टैरिफ नीति से भारत को दूर रखा वहीं जुलाई के अंत में उसने भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी। इसके साथ ही अमेरिकी राष्टÑपति ने पाकिस्तान को उनकी हिमाकत करने का इनाम देते हुए काफी कम दर से ट्रैरिफ लगाने के बाद उसे करोड़ों डॉलर मदद में दिए और कई परियोजनाएं शुरू करने के लिए भी मोटा फंड दिया।

ये भी पढ़ें : Business News : सोने की तरह होगी चांदी की भी हॉल मार्किंग