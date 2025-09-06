Shivraj Chouhan on Punjab Situation : मैं पंजाबियों के जज्बे को प्रणाम करता हूं : शिवराज चौहान

Shivraj Chouhan on Punjab Situation : मैं पंजाबियों के जज्बे को प्रणाम करता हूं : शिवराज चौहान

कहा, मैं एक दिन पंजाब में बाढ़ में रहा, वहां के लोग मुसीबत में किस तरह मुस्कराते हैं यह देखकर हैरान रह गया

Shivraj Chouhan on Punjab Situation (आज समाज), नई दिल्ली : बीते दिनों पंजाब के दौरे पर आए केंद्रीय कृषि मंत्री के दिल में पंजाबियों के जज्बे ने अमिट छाप छोड़ी है। उस एक दिन के दौरे के बारे में बताते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि मैं पंजाब में एक दिन बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में रहा। मैंने वहां पर बर्बाद हुई फसल देखी, बाढ़ में डूब चुके घर व खराब हो चुका लोगों का राशन व अन्य सामान देखा।

जो सबसे बड़ी चीज मैंने देखी वह था वहां के लोगों का जज्बा। वे बाढ़ में अपना काफी कुछ खोने के बाद भी मुस्करा रहे थे और एक दूसरे का हौसला बढ़ा रहे थे। अपना सामान डूब जाने के बाद वे पड़ौसी का सामान बचाने की कोशिश करते दिखा। ऐसा सेवा भाव मैंने केवल पंजाब में ही देखा। मैं उन्हें प्रणाम करता हूं।

कृषि मंत्री ने पंजाब की भलाई की कामना की

मध्यप्रदेश के विदिशा जिले में बाढ़ वाले गणेश जी के चमत्कारिक मंदिर में पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज चौहान ने बप्पा के चरणों में अरदास की और वहीं धार्मिक मंच से पूरे देश से पंजाब की मदद करने की अपील की। उन्होंने कहा कि संकट के समय में हम सभी को पंजाब की सेवा के लिए हाथ बढ़ाना चाहिए।

पीड़ित मानवता की सेवा ही भगवान की सेवा

शिवराज ने कहा, संकट की इस घड़ी में मैंने पंजाब में पीड़ितों की सेवा करने की मिसाल देखी। अपने-अपने गांव से ट्रैक्टरों में भोजन, कपड़े, दवाइयां लेकर हजारों समाजसेवी निकल पड़े हैं और गांव-गांव में सेवा कर रहे हैं। मैंपंजाबियों को सलाम करता हूं। पीड़ित मानवता की सेवा ही भगवान की पूजा है। इस आपदा की घड़ी में न सिर्फ पंजाब, बल्कि आसपास के राज्यों के लोगों ने भी मदद के हाथ बढ़ाए हैं। एकता और सेवा का यही भाव हमें बड़े से बड़े संकट से भी बाहर निकलने की शक्ति देता है। हम इस संकट से भी पंजाब की जनता को उबार देंगे।

केंद्रीय कृषि मंत्री से की विशेष वित्तीय पैकेज देने की अपील

बाढ़ के कारण कठिन दौर से गुजर रहे देश के अन्न भंडार पंजाब के लिए आज राज्य के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से बाढ़ से उत्पन्न संकट से निपटने के लिए तत्काल वित्तीय राहत और बड़ा विशेष वित्तीय पैकेज देने की अपील की।

इसके साथ ही उन्होंने बाढ़ की मार झेल रहे चार लाख एकड़ कृषि भूमि के लिए किसानों को दिए जाने वाले मुआवजे में वृद्धि की भी मांग की। खुड्डियां ने केंद्रीय कृषि मंत्री के साथ अमृतसर, गुरदासपुर और कपूरथला जिलों के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और इस प्राकृतिक आपदा के कृषि क्षेत्र पर पड़े गंभीर असर को उजागर किया।

