Today Breaking News : मैंने भारत-पाकिस्तान संघर्ष सुलझाया : डोनाल्ड ट्रंप

अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक बार फिर लिया भारत और पाकिस्तान संघर्ष विराम का क्रेडिट

Today Breaking News (आज समाज), नई दिल्ली : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से भारत-पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम कराने की बात दोहराई है। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने दोनों देशों के बीच तनाव को आर्थिक दबाव के जरिए खत्म कराया था। उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बारे में सोचिए। मैंने कुछ युद्ध सिर्फ टैरिफ के आधार पर सुलझाए।

मैंने कहा कि अगर तुम लोग लड़ाई करना चाहते हो और परमाणु हथियार रखते हो, तो मैं तुम दोनों पर 100, 150, यहां तक कि 200 प्रतिशत टैरिफ लगाऊंगा। मैंने कहा कि नैं ऐसा कर रहा हूं और इसके बाद मामला 24 घंटे में ही सुलझ गया। अगर टैरिफ न होते, तो वह युद्ध कभी नहीं रुकता।

पाकिस्तान और अफगानिस्तान संघर्ष भी जल्द खत्म होगा

उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें खबर मिली है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच भी संघर्ष जारी है, और वे लौटकर उस पर भी ध्यान देंगे। ट्रंप ने कहा कि यह मेरी आठवीं जंग होगी जिसे मैंने सुलझाया है। और मुझे बताया गया कि अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच भी युद्ध चल रहा है। इस पर मैंने कहा कि मेरे लौटने तक इंतजार करना होगा। क्योंकि मैं अभी एक और जंग को सुलझा रहा हूं। लौटने पर उसे भी सुलझा लूंगा। क्योंकि मैं युद्ध सुलझाने में अच्छा हूं।

मिस्र में होने वाले शांति शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे ट्रंप

गाजा के मुद्दे पर मिस्र के शर्म अल-शेख शहर में आज होने वाले शांति शिखर सम्मेलन में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समेत दुनिया के 20 शीर्ष नेता शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी सम्मेलन में शामिल होने के लिए मिस्र की ओर से निमंत्रण भेजा गया था, हालांकि वे इसमें शामिल नहीं होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति इस बाबत अमेरिका से एयरफोर्स वन विमान से रवाना हो चुके हैं। वे पहले इस्राइल जाएंगे।

इसके बाद वहीं से मिस्र रवाना हो जाएंगे। उनकी ओर से इस्राइल-हमास युद्धविराम समझौते की घोषणा के बाद से पहली यात्रा है। इस्राइल रवाना होने से पहले उन्होंने इस दौरे को बेहद खास बताया। ट्रंप ने कहा कि यह एक बहुत खास समय होने जा रहा है… हर कोई इस पल को लेकर बेहद उत्साहित है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। आमतौर पर अगर एक पक्ष खुश होता है, तो दूसरा नाराज होता है। लेकिन इस बार सब एक साथ प्रसन्न हैं।