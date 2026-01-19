Nitin Naveen : कभी सपने में भी नहीं सोचा था इतना बड़ा पद मिलेगा : नितिन नवीन

Nitin Naveen : कभी सपने में भी नहीं सोचा था इतना बड़ा पद मिलेगा : नितिन नवीन

आखिर कैसे एक साधारण कार्यकर्ता से आज राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद तक पहुंच रहे हैं नितिन नवीन

Nitin Naveen (आज समाज), नई दिल्ली : भारतीय जनता पार्टी को आप नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल सकता है। भाजपा कार्यकारिणी सदस्यों ने इस पद के लिए वर्तमान राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन का नाम फाइनल किया है। वे आज पार्टी का अध्यक्ष बनने के लिए अपना नामांकन दाखिल करेंगे। हालांकि उनकी अध्यक्ष पद पर नियुक्ति पक्की मानी जा रही है। लेकिन यदि कोई अन्य सदस्य भी इस पद के लिए अपना नामांकन भरता है तो फिर कल चुनाव कराया जाएगा। हालांकि नितिन नवीन की अध्यक्ष पद पर नियुक्ति इसलिए भी फाइनल है क्योंकि उन्हें पीएम, गृह मंत्री सहित अन्य सभी प्रमुख नेताओं का समर्थन हासिल है।

पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर ये बोले थे नितिन

पिछले माह जब नितिन नवीन का पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था तो उन्होंने यह अवसर देने के लिए प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और केंद्रीय नेतृत्व में सभी का हार्दिक आभार व्यक्त किया है। कहा कि पार्टी का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनूंगा, यह सपने में भी नहीं सोचा था। इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलने की जानकारी मिली तो सहसा विश्वास नहीं हुआ। यह भाजपा में ही संभव है। इसी पार्टी में साधारण कार्यकर्ता को भी कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जा सकती है। मेरा मानना है कि जब आप एक समर्पित कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं, तो पार्टी के वरिष्ठ नेता हमेशा इस बात पर ध्यान देते हैं।

यदि कोई अन्य प्रतिभागी भी अपना नामांकन दाखिल करता है तो कल यानी 20 जनवरी को राष्टÑीय अध्यक्ष के लिए पार्टी चुनाव कराएगी। हालांकि इसकी संभावना बहुत कम हैं। क्योंकि नवीन को पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के साथ-साथ अन्य सभी बड़े नेताओं का समर्थन हासिल है। ऐसे में किसी दूसरे नाम का सामने आना लगभग असंभव है।

इस तरह रहा नितिन नवीन का राजनीतिक करियर

नितिन का जन्म पटना में 23 मई,1980 को हुआ है। नितिन ने एक छात्र नेता के रूप में अपना राजनीतिक करियर आरंभ किया था। वे 12वीं पास हैं। नितिन नवीन के पिता नवीन किशोर सिन्हा भी बीजेपी के बड़े नेताओं में से एक थे। उन्होंने 2008 में भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) की राष्ट्रीय कार्यसमिति के सदस्य तथा युवा शाखा के सह प्रभारी के रूप में काम किया। 2010-2013 तक वह भाजयुमो के सह प्रभारी रहे और 2016 से 2019 तक वे युवा मोर्चा के बिहार प्रदेश अध्यक्ष रहे।

2006 में पटना की बांकीपुर सीट से पहली बार उन्होंने विधायक का चुनाव जीता। इस सीट से लगातार चुनाव जीतते हुए 2025 में पांचवीं बार विधायक बने हैं। फरवरी, 2021 में उन्हें पहली बार मंत्री बनाया गया था. फिर वे 2024 से 2025 तक मंत्री रहे। बीजेपी का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन ने बिहार सरकार के मंत्री पद से इस्तीफा दिया है। वे पथ निर्माण और नगर विकास दो विभागों के मंत्री थे।