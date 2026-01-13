Rahul Gandhi: स्कूल में कैमेस्ट्री टीचर बहुत पसंद थीं, वह परीक्षा की तैयारी में मदद करती थीं: राहुल गांधी

तमिलनाडु के गुडलूर में थॉमस इंग्लिश हाई स्कूल में बच्चों से कांगे्रस सांसद राहुल गांधी

Rahul Gandhi, (आज समाज), गुडलूर: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें कैमेस्ट्री टीचर बहुत पसंद थीं, क्योंकि वह परीक्षा की तैयारियों में बहुत मदद करती थीं। वे बहुत अच्छा पढ़ाती थीं और परीक्षा की तैयारी में मदद करती थी, इसीलिए उन्हें वह टीचर बहुत अच्छी लगती थीं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी मंगलवार को तमिलनाडु के गुडलूर में थॉमस इंग्लिश हाई स्कूल में बच्चों से मिलने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने बच्चों से बातचीत की। राहुल ने कहा, मैं स्कूल में हर दिन कुछ न कुछ शरारत करता था।

जब मैं बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता था, तो अपने माता-पिता को यह यकीन दिलाता था कि मैं खुश नहीं हूं, जिससे वह मुझसे मिलने आएं। मैं सच में उदास नहीं रहता था, बल्कि स्कूल में बहुत खुश रहता था। राहुल गांधी ने कहा कि हमने आईटी क्षेत्र में काफी अच्छा काम किया है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हमारी सफलता के बारे में सभी ने सुना है, लेकिन एआई के कारण अब यह इंडस्ट्री मुश्किलों में फंसने वाला है, ऐसे में हमें यह तय करना होगा कि हम सर्विस सेक्टर में पिछड़ न जाएं, जहां हम अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसे में हमें अब मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर में शुरूआत करने की जरूरत है।

मैन्यूफैक्चरिंग में चीन का दबदबा

उन्होंने कहा कि आज जो स्थिति है वह यह है कि चीन ने मैन्यूफैक्चरिंग पर अपना दबदबा बना लिया है। हम जो कुछ भी इस्तेमाल करते हैं, यह माइक्रोफोन, वह कैमरा, ये सब चीजें चीन में बनी हैं, और हम चाहते हैं कि ये भारत में भी बनें। ऐसा करने के लिए हमें मानसिकता बदलनी होगी।

शिक्षा महंगी नहीं होना चाहिए और न ही इसका निजीकरण होना चाहिए

राहुल गांधी ने कहा कि वो सोचते हैं कि शिक्षा बहुत महंगी नहीं होनी चाहिए। साथ ही इसका निजीकरण नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्राइवेट स्कूल और कॉलेज हो सकते हैं, लेकिन अच्छी और गुणवत्ता पूर्ण सरकारी शिक्षा की भी अपनी भूमिका है और इसके लिए सरकार को शिक्षा के बजट में पैसा लगाना होगा।

दूसरी बात यह है कि रोजगार देने वाला माहौल होना चाहिए, वो भी सिर्फ सर्विस, इंडस्ट्री और आईटी सेक्टर में नहीं बल्कि मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर में भी रोजगार अवसर मिलने चाहिए, ताकि वे देश के विकास में योगदान दे सकें और युवा लड़के-लड़कियों को रोजगार मिल सके, उन्होंने कहा कि वो यही करेंगे।

