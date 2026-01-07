Donald Trump :मेरे भारत के पीएम से अच्छे संबंध : ट्रंप

By
Harpreet Singh
-
0
40
Donald Trump :मेरे भारत के पीएम से अच्छे संबंध : ट्रंप
Donald Trump :मेरे भारत के पीएम से अच्छे संबंध : ट्रंप

कहा, वे मेरे अच्छे मित्र लेकिन आजकल मेरे से नाराज हैं

Donald Trump (आज समाज), नई दिल्ली : भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपने मित्रतापूर्ण और घनिष्ठ संबंधों पर एक बार फिर से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी मेरे अच्छे मित्र हैं लेकिन वे ट्रैरिफ को लेकर मेरे से कुछ नाराज चल रहे हैं। ट्रंप ने मंगलवार को रिपब्लिकन पार्टी के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी मेरे पास आए और बोले कि क्या मैं आपसे मिल सकता हूं, तो मैंने उनसे मुलाकात की। मेरे पीएम मोदी के साथ अच्छे संबंध हैं, लेकिन वे मुझसे खुश नहीं हैं क्योंकि उन्हें तेल की वजह से बहुत ज्यादा टैरिफ देना पड़ रहा है। हालांकि अब वे रूस से तेल खरीद में कमी ला रहे हैं।

अमेरिका ने भारत पर उच्च टैरिफ लगाया

ज्ञात रहे पिछले साल अगस्त में अमेरिका ने रूस से तेल आयात को लेकर भारत पर 50 प्रतिशत उच्च टैरिफ लगाया था। अमेरिका के इस रवैये से भारत और अमेरिका के रिश्तों के बीच खटास आ गई थी और भारत का अमेरिकी निर्यात काफी कम हो गया था। इसके साथ ही भारत और अमेरिका के बीच होने वाले व्यापार समझौते पर भी अभी तक सहमति नहीं बनी है।

भारत पर टैरिफ बढ़ा सकता है अमेरिका

ट्रंप का यह बयान ऐसे समय सामने आया है, जब वह रूस से तेल खरीदने के लिए भारत पर फिर से दबाव बढ़ा रहे हैं। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि नई दिल्ली अगर इस मुद्दे पर सहयोग नहीं करती है तो वॉशिंगटन भारत पर और टैरिफ बढ़ा सकता है। एयर फोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी बहुत अच्छे इंसान हैं। वे नेक इंसान हैं। उन्हें पता था कि मैं खुश नहीं हूं, मुझे खुश करना उनके लिए जरूरी था। वे व्यापार करते हैं तो हम उन पर बहुत जल्दी टैरिफ बढ़ा सकते हैं। यह उनके लिए बहुत बुरा होगा।

अमेरिका को टैरिफ से हो रही भारी कमाई

ट्रंप ने दावा करते हुए कहा कि दुनिया भर के देशों पर लगाए गए आयात शुल्क से अमेरिका को 600 अरब डॉलर से अधिक की कमाई हो रही है, जिससे देश आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों मोर्चों पर पहले से कहीं अधिक मजबूत हुआ है। ट्रंप ने मीडिया पर इस उपलब्धि को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया है। ट्रंप ने कहा कि टैरिफ की वजह से अमेरिका न सिर्फ आर्थिक रूप से मजबूत हुआ है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मोर्चे पर भी उसकी स्थिति पहले से बेहतर और ज्यादा सम्मानजनक हुई है।

मध्याविधि चुनाव को लेकर ट्रंप में घबराहट

अमेरिका में अगले साल होने वाले मध्यावधि चुनाव को लेकर भी गहमागहमी बढ़ती जा रही है। इसी बीच इस चुनाव को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की घबराहट भी सामने आई है। उन्होंने 2026 के मध्यावधि चुनावों को लेकर बड़ी चिंता जताते हए कहा कि अगर इस चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी की हार हो जाती है तो उन्हें महाभियोग के जरिए पद से हटाया जा सकता है।

ये भी पढ़ें : Weather Update News : पश्चिमी विक्षोभ ने बढ़ाई ठंड, तापमान में गिरावट जारी