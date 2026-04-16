Lara Dutta: बॉलीवुड से पहले मिला था हॉलीवुड का आॅफर

मां की खातिर लारा दत्ता ने ठुकरा दी थी फिल्म

Lara Dutta, (आज समाज), मुंबई: लारा दत्ता बॉलीवुड की उन अभिनेत्रियों में आती हैं, जिन्होंने इंडस्ट्री में एक लंबा सफर तय किया है। वो लगभग 23 सालों से इस फिल्म इंडस्ट्री में हैं और काम से करोड़ों दिलों में खास जगह बनाई है। साल 2003 में उन्होंने राज कंवर के डायरेक्शन में बनी फिल्म अंदाज से अपना फिल्मी सफर शुरू किया था।

उसके बाद से वो बॉलीवुड की होकर रह गई। भागम भाग, बिल्लू, हाउसफुल, डॉन 2 समेत वो कई कई बड़ी फिल्मों का हिस्सा रही हैं। लारा दत्ता ने न सिर्फ बॉलीवुड बल्कि तमिल सिनेमा में भी काम किया है और वो एक फिल्म प्रोड्यूसर भी हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लारा भले ही अंदाज के जरिए पहली बार पर्दे पर दिखी थीं, लेकिन वो इससे चार साल पहले भी सिल्वर स्क्रीन पर नजर आ सकती थीं। उन्हें एक हॉलीवुड फिल्म का आॅफर मिला था, लेकिन उन्होंने उस आॅफर को अपनी मां की खातिर मना कर दिया था।

लारा दत्ता का बर्थडे

आज लारा दत्ता का बर्थडे है। उनका जन्म 16 अप्रैल 1978 को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हुआ था। वो 48 साल की हो चुकी हैं। उनके जन्मदिन के खास मौके पर चलिए आपको उस हॉलीवुड फिल्म के बारे में बताते हैं, जिसे लारा ने रिजेक्ट कर दिया था। वो पिक्चर है साल 1999 में रिलीज हुई द मैट्रिक्स, जो एक एक्शन साई-फाई फिल्म थी। लाना वाचोव्स्की और लिली वाचोव्स्की ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था।

क्यों रिजेक्ट कर दी थी फिल्म?

लारा उस समय मॉडलिंग किया करती थीं। अगर वो इस फिल्म में काम कर लेतीं तो डेब्यू के लिए उन्हें अंदाज का इंतजार न करता पड़ता और हॉलीवुड से उनका करियर शुरू हो जाता है, जहां काम करना कई एक्टर्स का सपना होता है।

दरअसल, उस समय लारा की मां बीमार थीं। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। ऐसे वक्त में वो अपनी मां के साथ रहना चाहती थीं। इसी वजह से उन्होंने इस फिल्म को ना कह दिया था और अपनी मां के साथ रहने के लिए इंडिया वापस आ गई थीं।

मिस यूनिवर्स बनकर कमाई पॉपुलैरिटी

लारा इस फिल्म में भले ही काम नहीं कर पाई थीं, लेकिन अगले ही साल उन्होंने मिस यूनिवर्स का खिताब जीतकर खूब नाम कमाया था। साल 2000 में उनके सिर मिस यूनिवर्स का ताज सजा था। उसके बाद उनकी पॉपुलैरिटी में काफी इजाफा हुआ था। उनकी डेब्यू फिल्म अंदाज भी बॉक्स आॅफिस पर हिट रही थी। उनके साथ अक्षय कुमार और प्रियंका चोपड़ा भी इस पिक्चर में दिखे थे।

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