Rohit Sharma Cricketer : मैंने क्रिकेट के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ दिया : रोहित शर्मा

Harpreet Singh
कहा, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसी के घर में खेलना हमेशा से पसंद

Rohit Sharma Cricketer (आज समाज), खेल डेस्क : भारतीय टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने कहा कि उन्हें तीनों प्रारूपों में अच्छा प्रदर्शन करने पर गर्व है। उन्होंने कहा कि उन्हें पता है कि आगामी आॅस्ट्रेलिया दौरे से क्या उम्मीदें हैं। ज्ञात रहे कि लंबे समय तक भारत के लिए कप्तानी करने वाले रोहित शर्मा से हाल ही में कप्तानी लेकर युवाा शुभमन गिल को सौंपी गई है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज 19 अक्तूबर से शुरू होगी। रोहित ने कहा, मुझे व्यक्तिगत रूप से इस बात पर गर्व है कि जब भी मुझे अवसर मिला मैंने तीनों ही प्रारूपों में बेहतर करने का प्रयास किया और कुछ अन्य लोगों ने भी ऐसा ही किया और अंतत: इसका प्रभाव टीम पर भी पड़ा।

ऑस्ट्रेलिया में खेलना हमेशा चुनौतीपूर्ण

रोहित ने कहा, मुझे उनके (ऑस्ट्रेलिया) खिलाफ खेलना बहुत पसंद है। मुझे आॅस्ट्रेलिया जाना बहुत पसंद है। क्रिकेट खेलने के लिए यह एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण देश है। वहां के लोग भी इस खेल से प्यार करते हैं। लेकिन निश्चित रूप से आॅस्ट्रेलिया को हर बार हमारे खिलाफ एक अलग चुनौती मिली है। कई बार वहां जाने के बाद मैं समझता हूं कि क्या उम्मीद करनी चाहिए। आशा है कि हम वहां जाकर वही कर पाएंगे जो भारतीय टीम से अपेक्षित है और परिणाम अपने पक्ष में लाने में सफल होंगे।

राहुल द्रविड़ ने टीम में किए सकारात्मक बदलाव

रोहित ने एक सवार के जवाब में कहा कि राहुल द्रविड़ के कार्यकाल में शुरू की गई प्रक्रियाओं का पालन करने की वजह से भारतीय टीम को चैंपियंस ट्रॉफी जीतने में मदद मिली। रोहित ने इस तरह खिताबी जीत का श्रेय द्रविड़ को दिया। मालूम हो कि भारत ने फाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर इस टूनार्मेंट का खिताब जीता था। भारत चैंपियंस ट्रॉफी में रोहित की कप्तानी में उतरा था, जबकि टीम के मुख्य कोच द्रविड़ नहीं गौतम गंभीर थे।

हिट रही थी रोहित-द्रविड़ की जोड़ी

रोहित और द्रविड़ की जोड़ी काफी हिट रही थी। इन दोनों की अगुआई में भारत 2023 वनडे विश्व कप के फाइनल में पहुंचा था जहां उसे हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि, भारत ने इस निराशा को पीछे छोड़ा और 2024 टी20 विश्व कप में जीत दर्ज की। द्रविड़ का कार्यकाल टी20 विश्व कप में खिताबी जीत के साथ ही समाप्त हो गया था।