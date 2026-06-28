‘मैं तेरी बीवी हूं…’ Tejasswi Prakash के एक जवाब ने तेज कर दी शादी की चर्चाएं

By
Mohit Saini
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'मैं तेरी बीवी हूं...' Tejasswi Prakash के एक जवाब ने तेज कर दी शादी की चर्चाएं
'मैं तेरी बीवी हूं...' Tejasswi Prakash के एक जवाब ने तेज कर दी शादी की चर्चाएं

Tejasswi Prakash: टीवी के पसंदीदा कपल करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश एक बार फिर चर्चा में हैं, इस बार करण के नए यूट्यूब व्लॉग के एक मज़ेदार पल की वजह से। यह कपल अभी मॉरिशस में छुट्टियां मना रहा है और उन्होंने अपनी ट्रिप के कई मज़ेदार पल शेयर किए हैं, लेकिन एक खास बातचीत ने फ़ैन्स के बीच हलचल मचा दी है।

दोनों के बीच हुई एक मज़ाकिया बातचीत ने उनकी बहुप्रतीक्षित शादी के बारे में अटकलों को फिर से हवा दे दी है, और सोशल मीडिया पर तेजस्वी की अचानक की गई टिप्पणी की चर्चा हो रही है।

तेजस्वी ने खुद को करण की ‘पत्नी’ बताया

व्लॉग के दौरान, तेजस्वी पीठ करके बैठी थीं, तभी करण ने मज़ाक में उन्हें चिढ़ाया और कहा, “तुम मेरी पत्नी नहीं हो, है ना?”बिना देर किए तेजस्वी ने जवाब दिया, “बिल्कुल, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ।” करण ने मुस्कुराते हुए कहा, “ओह सच में?” जिस पर तेजस्वी ने कहा, “मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। क्या तुम यह भूल जाते हो?” इस मज़ाकिया बातचीत ने तुरंत फ़ैन्स का ध्यान खींचा, और कई लोगों ने इसे व्लॉग का सबसे प्यारा पल बताया।

फ़ैन्स सोच रहे हैं कि क्या शादी जल्द होने वाली है

हालांकि यह बातचीत साफ़ तौर पर मज़ाक में की गई थी, लेकिन यह कपल के वफ़ादार फ़ैन्स के बीच नई चर्चा शुरू करने के लिए काफ़ी थी। कई दर्शकों ने तेजस्वी की टिप्पणी को उनके गहरे रिश्ते का एक और संकेत माना, जबकि अन्य लोगों ने सोशल मीडिया पर यह पूछना शुरू कर दिया कि यह लोकप्रिय जोड़ी आख़िरकार कब शादी करेगी।
इस वायरल क्लिप ने ‘तेज-रान’ (TejRan) फ़ैन्स के बीच फिर से उत्साह बढ़ा दिया है, जो बेसब्री से कपल की शादी की घोषणा का इंतज़ार कर रहे हैं।

उनकी मॉरिशस छुट्टियों के प्यारे पल

यह प्यारी सी बातचीत तब हुई जब तेजस्वी ने मज़ाक में शिकायत की कि करण ने मॉरिशस ट्रिप के दौरान उनकी काफ़ी तस्वीरें नहीं खींचीं।
इस कमी को पूरा करने की कोशिश करते हुए, करण ने ढेर सारी तस्वीरें खींचने का वादा किया और फिर रोमांटिक अंदाज़ में कहा, “आई लव यू, बेबी।” बिग बॉस 15 में शुरू हुई लव स्टोरी
करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश की पहली मुलाकात 2021 में बिग बॉस 15 के दौरान हुई थी। घर के अंदर दोस्ती के तौर पर शुरू हुआ उनका रिश्ता जल्द ही रोमांस में बदल गया और तब से वे टेलीविज़न के सबसे पसंदीदा सेलिब्रिटी कपल्स में से एक बने हुए हैं।
पिछले कुछ सालों में कई बार उनकी शादी की खबरें सामने आई हैं, लेकिन कपल ने अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, जिससे फैंस उनकी लव स्टोरी के अगले पड़ाव का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं।

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