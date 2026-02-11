‘मैं इन सबकी मां हूं’, Naagin 7 पर Rakhi Sawant का ड्रामा, Priyanka Chahar Choudhary पर तंज

Rakhi Sawant: एकता कपूर का सुपरहिट सुपरनैचुरल शो नागिन 7 अभी TRP चार्ट पर छा रहा है। प्रियंका चाहर चौधरी, ईशा सिंह और नामिक पॉल जैसे पॉपुलर चेहरों के साथ, यह शो अनुपमा, यह रिश्ता क्या कहलाता है और तारक मेहता का उल्टा चश्मा जैसे बड़े नामों को कड़ी टक्कर दे रहा है। ज़ाहिर है, नागिन 7 शहर में चर्चा का विषय है।

इस सारी चर्चा के बीच, टीवी की खुद को “ड्रामा क्वीन” कहने वाली राखी सावंत एक बार फिर सुर्खियों में आ गई हैं – इस बार नागिन 7 और प्रियंका चाहर चौधरी के बारे में अपने अजीब और मज़ेदार बयानों से।

प्रियंका पर राखी सावंत का चौंकाने वाला बयान

 

हाल ही में टेलीमसाला के साथ बातचीत में, राखी सावंत खुद को बड़े दावे करने से नहीं रोक पाईं। नागिन फ्रैंचाइज़ के बारे में बात करते हुए, राखी पहले प्रियंका के नाम से कन्फ्यूज़ हो गईं और बोलीं, “प्रियंका चोपड़ा… नहीं, सॉरी, सॉरी… प्रियंका चाहर चौधरी!”

फिर उन्होंने कहा, “मैं प्रियंका चाहर चौधरी को निगल सकती हूँ। मौनी रॉय भी एक अच्छी नागिन थीं। प्रियंका भी अच्छी हैं, लेकिन मैं उन सबकी माँ हूँ। मैं शेषनागिन हूँ। वे सब मेरे सपोला (बच्चे साँप) हैं।”

राखी ने आगे दावा किया कि कोई भी टीवी नागिन उनके सामने टिक नहीं सकती और उन्होंने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ खुद को सबसे बड़ी नागिन बताया। दिलचस्प बात यह है कि शुरू में उन्हें प्रियंका का पूरा नाम भी याद नहीं आ रहा था, जिससे पूरा बयान और भी मज़ेदार हो गया। नागिन 7 के फैंस अब राखी के इस ड्रामैटिक कमेंट्स पर खूब हँस रहे हैं, और प्रियंका के सपोर्टर भी इसे मज़े में ले रहे हैं।

राखी सावंत फिर लाइमलाइट में

कुछ समय पहले, राखी सावंत ने बिल्कुल नए अवतार में वापसी की और एक बार फिर मीडिया से बातचीत शुरू कर दी। उन्होंने बताया कि वह अपने नए लुक से कितनी खुश हैं, और उनका कर्ली हेयरस्टाइल बहुत ध्यान खींच रहा है। राखी साफ़ तौर पर लाइमलाइट में बने रहने का कोई मौका नहीं छोड़ रही हैं।

हाल ही में, उन्हें नागिन के कपड़े पहने भी देखा गया और उन्होंने दावा किया कि एकता कपूर उन्हें भी इस फ्रैंचाइज़ का हिस्सा बना सकती हैं। राखी ने हिम्मत से कहा कि अगर वह कभी नागिन बनीं, तो टीवी की दुनिया में पूरी तरह से उथल-पुथल मच जाएगी—और नागिन 7 की TRP आसमान छू जाएगी।

राखी सावंत के ड्रामैटिक स्टाइल को जानकर, फैंस का मानना ​​है कि अगर वह सच में नागिन यूनिवर्स में आती हैं, तो यह निश्चित रूप से टेलीविज़न इंडस्ट्री में तूफान ला देगा!

