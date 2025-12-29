Mamata Banerjee: मैं सेक्युलर हूं और सभी धर्मों में विश्वास करती हूं : ममता बनर्जी

कहा- मुझे भारत से प्यार है, यही हमारी विचारधारा है

Mamata Banerjee, (आज समाज), कोलकाता: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि मैं सेक्युलर हूं और सभी धर्मों में विश्वास करती हूं। ममता बनर्जी तुष्टिकरण के आरोपों का जवाब दे रही थी। ममता बनर्जी ने कहा मुझे बंगाल से प्यार है, मुझे भारत से प्यार है। यही हमारी विचारधारा है।

तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ने आरोप लगाने वाले का नाम नहीं बताया लेकिन विपक्षी भाजपा अक्सर उन पर मुसलमानों को खुश करने का आरोप लगाती रही है। इस पर ममता ने कहा कि जब मैं गुरुद्वारे जाती हूं तो आप कुछ नहीं कहते, लेकिन जब मैं ईद के कार्यक्रम में जाती हूं तो मेरी आलोचना करने लगते हैं। यह ठीक नहीं है।

262 करोड़ रुपये की लागत से बनाया जाएगा दुर्गा मंदिर परिसर

दरअसल ममता कोलकाता के न्यू टाउन में देवी दुर्गा को समर्पित एक सांस्कृतिक परिसर, दुर्गा आंगन के शिलान्यास समारोह में बोल रही थीं। दुर्गा आंगन को देश का सबसे बड़ा दुर्गा मंदिर परिसर होगा। इसे 15 एकड़ से अधिक जमीन में 262 करोड़ रुपये की लागत से बनाया जाएगा। काम पूरा होने में दो साल लगेंगे।

जनवरी के दूसरे हफ्ते में होगा महाकाल मंदिर का शिलान्यास

ममता ने आगे कहा कि हर व्यक्ति का अपना लोकतांत्रिक अधिकार है। मैं केंद्र सरकार से गंगासागर में एक पुल बनवाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब मैं इसे खुद बनवाऊंगी। मैं 5 जनवरी को शिलान्यास करूंगी और अगले दो सालों में पुल जनता के लिए तैयार हो जाएगा। जनवरी के दूसरे हफ्ते में हम सिलीगुड़ी में महाकाल मंदिर का शिलान्यास करने जा रहे हैं।

हम लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ते रहेंगे

ममता बनर्जी ने अपने भाषण में राज्य में चल रही एसआईआर प्रक्रिया पर भी चिंता जताई। उन्होंने लोगों को परेशान करने और जानमाल के नुकसान का आरोप लगाया। ममता ने कहा कि लोगों को बेवजह परेशान किया जा रहा है। रकफ प्रक्रिया के दौरान एक महीने में 50 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। हम लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ते रहेंगे और इसके लिए अपनी जान देने को भी तैयार हैं।

