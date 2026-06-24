Woh Ladki Yaad Aati Hai: 27 सालों से अधूरे प्रेम की दास्तां बयां कर रही वो लड़की याद आती है... गजल

आज भी गीत को सुनकर दिल भर आता है
Woh Ladki Yaad Aati Hai, (आज समाज), मुंबई: बॉलीवुड फिल्मों के सैड सॉन्ग के बारे में अक्सर काफी चर्चा की जाती है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे नॉन फिल्मी गीत के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसने एक गजल के रूप में आशिकों के दिल का दर्द बयां किया था। 12 मिनट लंबी उस गजल को एक ऐसे गायक ने गाया था, जो अपने दौर में कव्वाली और गजलों का महारथी माना गया।
आज भी 27 साल बाद भी ये गजल सदी के सबसे दर्द भरे गीतों में शुमार है, जो अधूरी प्रेम कहानी की दास्तां बयां करती है। आइए जानते हैं इस लेख में कौन सी गजल के बारे में जिक्र किया जा रहा है और इसे किस गायक ने अपनी आवाज दी थी।
सदी की सबसे दर्द भरी गजल
जब भी सिनेमा जगत में गजल के बारे में जिक्र किया जाता है तो जगजीत सिंह और पंकज उदास जैसे गायकों का नाम लिया जाता है। लेकिन इनके अलावा एक ऐसा सिंगर भी रहा, जिसको लाइमलाइट उतनी अधिक नहीं मिली, जितने का वह हकदार था। दरअसल यहां बात गायक छोटे मजीद शोला के बारे में की जा रही है, जिन्होंने 1999 में अपने सैड सॉन्ग वो लड़की याद आती है… से तहलका मचा दिया था।
आशिकों की आंखों से आंसू निकल आते थे
करीब 12 मिनट की मजीद साहब की ये गजल इतनी दर्द भरी रही, जिसे सुनने के बाद आशिकों की आंखों से आंसू निकल आते थे और वह अपने खोए हुए प्यार की याद में डूब जाते थे। आज भी 27 साल बाद इस गीत को सुनकर दिल भर आता है और इसी वजह से इसे सदी की सबसे दर्द भरी गजल के तौर पर जाना जाता है।
गौर किया जाए इसकी मेकिंग की तरफ तो संगीतकार राजेंद्र प्रसन्ना ने इसके म्यूजिक को रेडी किया था, जबकि गीतकार हामिद अंसारी की कलम से इस दर्द भरे गीत के लिरिक्स निकले थे।
यूट्यूब पर गजल को मिले 19 मिलियन से ज्यादा व्यूज
वो लड़की याद आती है… गीत को टी सीरीज के यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया गया था। उस पर इसके वीडियो वर्जन पर 19 मिलियन से ज्यादा व्यूज और 136 लाख से ज्यादा लाइक्स मौजूद है, जो ये बताने के लिए काफी है कि छोटे मजीद शोला का ये सैड सॉन्ग कितना अधिक लोकप्रिय है।
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