Donald Trump : मैं युद्ध सुलझाने में माहिर हूं : ट्रंप

कहा, यूक्रेन-रूस युद्ध का समाधान संभव और यह जल्द होगा

Donald Trump (आज समाज), दावोस : अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक बार फिर से यूक्रेन और रूस के बीच जारी युद्ध पर बड़ा बयान दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि दोनों देशों के जो राष्ट्र प्रमुख हैं उनमें आपसी शत्रुता और नफरत है लेकिन इस सबके बावजूद दोनों में पिछले कई साल से जारी युद्ध का समाधान संभव है और वह इसके बहुत करीब हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, ‘मैंने 8 से अधिक युद्ध सुलझाए हैं, और मुझे लगा था कि यह मेरे लिए आसान युद्धों में से एक होगा।

कुछ युद्ध तो मैंने घंटों में ही सुलझा लिए, क्योंकि मैं ऐसे कामों में माहिर हूं। संयुक्त राष्ट्र को यह करना चाहिए। मुझे नहीं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लाखों लोगों की जान बचा रहे हैं।ट्रंप ने कहा कि उनकी शुरू से ही यह कोशिश है कि इस युद्ध को जितना जल्दी हो सके समाप्त किया जाए। ताकि दोनों देशों को और ज्यादा वित्तीय और जानी नुकसान न उठाना पड़े। मैं युद्ध सुलझाने में माहिर हूं

दोनों को लेकर कई दौर की वार्ता हो चुकी

अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावोस में डब्ल्यूएफएम में अपने संबोधन में कहा कि उन्होंने युद्ध समाप्त कराने के लिए दोनों देशों के प्रमुखों से कई दौर की बात की है। इसमें वे लगभग सभी मांगे मानने पर सहमत हो चुके हैं। यूक्रेन-रूस के मामले में राष्ट्रपति जेलेंस्की और राष्ट्रपति पुतिन के बीच बहुत ज्यादा नफरत है। यह सुलह के लिए अच्छा नहीं है। यह असामान्य नफरत है। इसके बावजूद मुझे लगता है कि रूस समझौता करना चाहता है। मुझे लगता है कि यूक्रेन भी समझौता करना चाहता है और हम समझौता करवाने की कोशिश करेंगे। हम काफी करीब हैं।’

जेलेंस्की से सीधे बात कर रहे ट्रंप

ट्रंप ने आगे कहा कि वह युद्ध समाप्त करने के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमिर जेलेंस्की से सीधे बातचीत कर रहे हैं। बुधवार को जब ट्रंप विश्व आर्थिक मंच पर बोल रहे थे, तब जेलेंस्की कीव में थे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के उद्देश्य से दोनों देशों के बीच चल रही चचार्ओं के दौरान उनकी उनसे मुलाकात की योजना है। ट्रंप ने कहा कि मैं राष्ट्रपति जेलेंस्की से बात कर रहा हूं, और मुझे लगता है कि वह समझौता करना चाहते हैं।’

