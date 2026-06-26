Hydrogen train Trial : जींद रेलवे जंक्शन से हाइड्रोजन ट्रेन ट्रायल के लिए दिल्ली हुई रवाना

जींद से दिल्ली जाते समय ट्रेन की स्पीड 75 किलोमीटर प्रतिघंटा रही

दिल्ली से सोनीपत रूट पर ट्रेन का ट्रायल 85 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से किया

Jind News(आज समाज नेटवर्क)जींद। दो डीजल इंजन के साथ जुड़कर देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जींद रेलवे जंक्शन से दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए शुक्रवार को रवाना हुई। जींद से दिल्ली जाते समय ट्रेन की स्पीड 75 किलोमीटर प्रतिघंटा की रही। दिल्ली से सोनीपत के बीच ट्रेन के चार ट्रायल होने हैं। दिल्ली से सोनीपत रूट पर ट्रेन का ट्रायल 85 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से किया गया। वहीं सोनीपत से दिल्ली जाते समय भी ट्रेन की स्पीड 85 किलोमीटर प्रति घंटा थी। इसके बाद दिल्ली से सोनीपत जाते समय ट्रेन की स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित रखी गई।

वहीं सोनीपत से दिल्ली रूट पर 100 किलोमीटर प्रति घंटा की गति निर्धारित रखी गई। दिल्ली से सोनीपत आते समय अंतिम चक्कर 120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड रखी गई। इसके बाद ट्रेन सोनीपत से जींद वापस जींद आएगी। हाई स्पीड ट्रायल की तैयारियों को लेकर 24 जून को आरडीएसओ (रेलवे डिजाइन संगठन मानक) टीम जींद रेलवे स्टेशन पर पहुंची थी। टीम ने हाइड्रोजन ट्रेन के अंदर वायरिंग और प्लेटिंग का काम पूरा किया। शुक्रवार को ट्रेन हाई स्पीड ट्रायल किया गया।

गौरतलब है कि हाइड्रोजन ट्रेन का इससे पहले 75 और 85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से स्पीड ट्रायल हो चुका है। शुक्रवार को हाई स्पीड टेस्ट के दौरान टेस्ट के दौरान हर बारीकी पहलुओं पर नजर बनाई जाएगी। ट्रायल में ब्रेकिंग सिस्टम, इंजन की क्षमता, कंपन सिस्टम ट्रैक पर स्थिरता जैसे परिस्थितियों का आंकलन किया गया।

ट्रायल के लिए बाहर से मंगवाई गई गैस

ट्रायल के दौरान ट्रेन की तकनीकी क्षमता और सुरक्षा मानकों की जांच होगी। हाई .स्पीड परीक्षण के लिए बाहर से हाइड्रोजन गैस का एक विशेष टैंकर मंगवाया गया था ताकि ट्रेन को पर्याप्त ईंधन मिल सके। रेलवे अधिकारियों के अनुसार यह परीक्षण हाइड्रोजन ट्रेन परियोजना का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। इसके सफल रहने पर देश में स्वच्छ ऊर्जा आधारित रेल संचालन का मार्ग प्रशस्त होगा।

पहले हो चुके हैं 75 से 85 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ट्रायल

इससे पहले हाइड्रोजन ट्रेन का 75 से 85 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से सफल स्पीड ट्रायल किया जा चुका है। अब अंतिम चरण में 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर ट्रेन के प्रदर्शन का परीक्षण किया जा रहा है। रेलवे अधिकारियों का मानना है कि इस परीक्षण की सफलता से देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन के संचालन का मार्ग और अधिक स्पष्ट हो जाएगा। हाइड्रोजन ईंधन पर आधारित यह ट्रेन पारंपरिक डीजल ट्रेनों की तुलना में पर्यावरण के लिए अधिक अनुकूल है, जिससे कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी और भारतीय रेलवे को हरित व आधुनिक परिवहन व्यवस्था की दिशा में नई पहचान मिलेगी।

ट्रेन 360 किलोग्राम हाइड्रोजन में 180 किमी का करेगी सफर

लगभग चार माह पहले जींद से सोनीपत रूट पर चलने वाली हाइड्रोजन ट्रेन जींद पहुंची थी। यह देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन है जो एक किलो हाइड्रोजन में करीब साढ़े चार लीटर डीजल के बराबर माइलेज देगी। ट्रेन का तीन बार से अधिक ट्रायल हो चुका है लेकिन तकनीकि खामियां लगातार सामने आ रही हैं। रेलवे अधिकारियों के अनुसार इलेक्ट्रिक ट्रेन की तुलना में हाइड्रोजन ट्रेन 10 गुणा अधिक दूरी तय कर सकती है। ट्रेन 360 किलोग्राम हाइड्रोजन में 180 किमी का सफर करेगी। बाकायदा ट्रेन में दो पावर प्लांट हंै। ईंधन सेल की लागत और रखरखाव भी कम खर्च वाला है।

जींद से सोनीपत की दूरी लगभग 90 किलोमीटर है। यह ट्रेन 110 से 140 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलाए जाने की योजना है। फिलहाल लगातार हाइड्रोजन ट्रेन का टेस्टिंग और ट्रायल का कार्य चल रहा है। ट्रेन के लिए ही जींद रेलवे जंक्शन पर लगभग 120 करोड़ रुपये की लागत से दो हजार मीटर एरिया में हाइड्रोजन गैस प्लांट का निर्माण किया गया है। आवाज न होने के चलते यात्री आरामदायक सफर कर सकेंगे।