Hyderabad Ganesh Laddu Auction: बालापुर लड्डू की नीलामी ने तोड़ा सभी रिकॉर्ड, 35 लाख में चढ़ा गणपति बप्पा को प्रसाद

Hyderabad Ganesh Laddu Auction, आज समाज, हैदराबाद: हैदराबाद का प्रसिद्ध बालापुर गणेश लड्डू, भगवान गणेश को अर्पित किया जाने वाला 21 किलो का लड्डू, 6 सितंबर, 2025 को रिकॉर्ड तोड़ ₹35 लाख में नीलाम होकर इतिहास रच गया। लगभग दो फीट ऊँचा और सोने के मुकुट से सुसज्जित यह विशाल लड्डू पिछले साल की ₹30,01,000 की बोली को पार कर गया, जिससे भक्तों और बोली लगाने वालों, दोनों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

विजेता बोली

यह प्रतिष्ठित नीलामी बालापुर की संकरी गलियों से भगवान गणेश की मूर्ति की औपचारिक शोभायात्रा के बाद आयोजित की गई, जो गणेश विसर्जन उत्सव की शुरुआत का प्रतीक है। इस वर्ष के सफल बोलीदाता करमनघाट निवासी लिंगाला दशरथ गौड़ थे, जिन्होंने पवित्र लड्डू हासिल करने के लिए चार अन्य दावेदारों को पीछे छोड़ दिया।

बालापुर में उत्सव का माहौल

सुबह से ही, बालापुर के मंदिरों की गलियाँ ऊर्जा से गुलज़ार थीं। भगवा और सफेद झंडों से सजी गलियाँ भक्ति के जयकारों से गूंज रही थीं क्योंकि सैकड़ों भक्त बैरिकेड्स के पीछे जमा थे। कई लोगों ने पारंपरिक परिधान पहने थे, जबकि स्थानीय दुकानों से लेकर घरों तक, उत्सव का माहौल चटख रंगों से सजा हुआ था। ऊपर, नीले आकाश में भगवा झंडों की लड़ियाँ नाच रही थीं, जिससे एक भव्य उत्सव का माहौल बन रहा था।

सुरक्षा और भव्य जुलूस

बढ़ती भीड़ और यातायात को नियंत्रित करने के लिए मुख्य पंडाल के आधे किलोमीटर के दायरे में भारी पुलिस बल तैनात था। बैरिकेड्स ने सुचारू रूप से कार्यवाही सुनिश्चित की क्योंकि हज़ारों लोग दिन के दो मुख्य आकर्षणों – लड्डू नीलामी और 18 फुट ऊँची गणेश प्रतिमा के विसर्जन जुलूस का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे।

इस बीच, ताज़े गेंदे की मालाओं से सजा एक ट्रेलर मूर्ति को हुसैन सागर झील तक ले जाने के लिए तैयार खड़ा था, जहाँ लाखों भक्त पारंपरिक रूप से भव्य विसर्जन देखने के लिए इकट्ठा होते हैं।

आस्था और महत्व

स्थानीय लोगों के लिए, बालापुर लड्डू का गहरा आध्यात्मिक महत्व है। ऐसा माना जाता है कि इस प्रसाद का एक अंश ग्रहण करने से रोग दूर होते हैं और घर में समृद्धि, शांति और खुशियाँ आती हैं। लड्डू जीतना भगवान गणेश का दिव्य आशीर्वाद माना जाता है, जो बोली लगाने वाले के परिवार और समुदाय के लिए सौभाग्य सुनिश्चित करता है।

इस वर्ष की ऐतिहासिक नीलामी ने हैदराबाद के गणेश उत्सव में बालापुर की अनूठी पहचान को एक बार फिर पुष्ट किया है, जिससे यह साबित होता है कि बालापुर लड्डू केवल एक मिठाई नहीं, बल्कि आस्था, परंपरा और सौभाग्य का एक अमूल्य प्रतीक है।