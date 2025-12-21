Priyanka Chopra: प्रियंका को प्लेन में बैठाकर चांद दिखाने ले गए थे पति निक जोनस

बॉलीवुड एक्ट्रेस ने ‘द ग्रेट इंडियन कपिल शो’ में पति निक जोनस को लेकर की बात

Priyanka Chopra, (आज समाज), मुंबई: हाल ही में मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा की फिल्म किस किसको प्यार करूं 2 सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, वहीं अब उनके कॉमेडी शो द ग्रेट इंडियन कपिल शो का सीजन 4 भी शुरू हो चुका है। नेटफ्लिक्स पर इसने 20 दिसंबर को दस्तक दी। कपिल के शो के नए सीजन की पहली गेस्ट ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा बनी थीं। दोनों ने इस मौके पर कई दिलचस्प बातें की और प्रियंका ने करवा चौथ व्रत से जुड़ा एक दिलचस्प खुलासा भी किया।

अपने धर्म और संस्कृति से जुड़ी हैं प्रियंका, करवा चौथ का रखती हैं व्रत

प्रियंका चोपड़ा ने कपिल शर्मा के शो पर पति निक जोनस को लेकर भी बात की। बता दें कि प्रियंका कई हॉलीवुड प्रोजेक्ट में काम कर चुकी हैं। साल 2018 में उन्होंने शादी भी हॉलीवुड सिंगर निक जोनस से की थी और इसके बाद वो अमेरिका में सेटल हो गई थीं। हालांकि विदेशी रंग में रंगने के बाद भी वो अपने धर्म और संस्कृति से जुड़ी हैं। पति के साथ वो अपने हर त्योहार को सलिब्रेट करती हैं और निक के लिए करवा चौथ का व्रत भी रखती हैं। एक बार तो प्रियंका ने बादलों के बीच जाकर अपना व्रत खोला था।

निक को पसंद है करवा चौथ

प्रियंका चोपड़ा ने खुलासा किया कि करवा चौथ उनके पति निक जोनस को काफी पसंद है। प्रियंका ने कहा, वो (निक) तो बहुत खुश हैं, उनका फेरवेट है कि वाह मेरी लंबी उम्र के लिए तुम खाना नहीं खा रही हो। हमने इतनी अजीब-अजीब जगहों पर चांद को ढूंढने की कोशिश की है।

प्लेन में ही तोड़ा व्रत

एक बार करवा चौथ पर जब निक जोनस और प्रियंका को चांद नजर नहीं आ रहा था तो निक एक्ट्रेस को प्लेन में बैठाकर चांद का दीदार कराने ले गए थे। अभिनेत्री ने आगे बताया, एक बार वो स्टेडियम में थे और स्टेडियम में शो हो रहा था। चांद मिल ही नहीं रहा था, बादल थे और बारिश होने वाली थी।

60 से 70 हजार लोग थे और वो शो किए जा रहे थे। 10 बज गए, 11 बज गए और चांद दिख ही नहीं रहा था। ये बहुत रोमांटिक चीज है मैं आपको बता रही हूं, वो मुझे अपने प्लेन में बादलों के ऊपर ले गए और वहां पर हमने व्रत तोड़ा।