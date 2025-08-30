Uttar Pradesh News : मायके वालो से ज्यादा बात करने से पति ने काट दी पत्नी की नाक, किया अस्पताल में भर्ती

Uttar Pradesh News( आज समाज नेटवर्क) उत्तर प्रदेश न्यूज़ : उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के मैनाठेर कस्बा निवासी एक पति पर आरोप है कि उसने अपनी पत्नी की नाक चाकू से काट दी। परिजनों ने पत्नी को लहूलुहान हालात में मुरादाबाद जिला अस्पताल में भर्ती कराया। जहां से हायर सेंटर रेफर कर दिया। बताया गया है कि पति अपनी पत्नी से मायके वालों से ज्यादा बात करने से खफा था। पीड़िता की मां का कहना है कि दामाद हमला करते वक्त कह रहा था कि तू मायके बात करती है, अब वही रहना। नाक काट दी तेरी, ले अब झेल।
बेटी जब भी फोन पर हमसे बात करती थी, वह झगड़ा करता था
पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, मुरादाबाद के मैनाठेर कस्बा निवासी चांद मोहम्मद (45) एक एक्सपोर्ट फैक्ट्री में पीतल पॉलिश का काम करता है। सात साल पहले उसकी शादी कस्बे में ही राबिया से हुई थी। उनके कोई बच्चा नहीं है। दंपती में अक्सर झगड़ा होता था। दंपती ने सहमति से एक बच्ची को गोद ले लिया था। राबिया की मां चंदा का कहना है कि चांद मोहम्मद मेरी बेटी को हम लोगों से बात करने से रोकता था। बेटी जब भी फोन पर हमसे बात करती थी, वह झगड़ा करता था। दोनों में अक्सर लड़ाई होती थी।
उन्होंने बताया कि तीन दिन पहले राबिया गोद ली बच्ची के साथ मायके गई थी। शनिवार सुबह करीब 8 बजे राबिया बच्ची के कपड़े लेने ससुराल पहुंची थी। आरोप है कि राबिया के घर में घुसते ही पति चांद मोहम्मद ने चाकू से हमला कर दिया। चाकू से राबिया की नाक का अगला हिस्सा काट दिया। हमला कर भाग गया। मायके वालों ने पुलिस को जानकारी दी और राबिया को लेकर मुरादाबाद जिला अस्पताल पहुंचे।
राबिया की बहन ने बताया कि तीन दिन पहले राबिया और चांद का झगड़ा हुआ था। चांद ने मिट्टी का तेल डालने और केस में फंसाने की धमकी दी थी। राबिया ने इसकी शिकायत थाने जाकर पुलिस से की थी। पुलिस ने समझाकर विवाद शांत कर दिया था। राबिया अपने मायके चली गई थी।
