Free Medical Camp : छावनी में लगे फ्री मेडिकल कैंप का सैकड़ों ने उठाया लाभ : टीपी सिंह

कैंप में जरूरतमंदों कोबीदवाइयां दी गई और लंगर वितरित किया गया

Ambala News( आज समाज नेटवर्क)अंबाला छावनी। श्री गुरु हरगोबिंद साहिब सेवा सोसायटी गुरुद्वारा मंजी साहिब इंडियन रोलर तथा इद्रीश फाउंडेशन के संयुक्त प्रयास से आज एक नि:शुल्क चिकित्सा एवं सेवा शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ परवीन कुमार (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट) वा सुदर्शन सिंह सहगल एक्स सीनियर वाइस प्रेसिडेंट (एचएसजीएमसी एवं इंडियन रोलर ) नें किया। विशेष अतिथि के रूप मे टी.पी. सिंह पूर्व कार्यकारी सदस्य एचएसजीएमसी एवं अध्यक्ष श्री गुरु हरगोबिंद साहिब सेवा सोसायटी, तथा चिकित्सा क्षेत्र से डॉ. कुलदीप सिंह, डॉ. कुलविंदर, डॉ. सरोज और डॉ. मोहन उपस्थित रहे। समाज सेवा से जुड़े मनजीत सिंह, भूपेंदर सिंह, हनी सहगल, मनप्रीत सिंह सोसाइटी चेयरमैन, जगजीत कौर, शहानी कौर, एम.सी. जसवीर सिंह (महेश नगर), गुरुद्वारा गोविंद नगर कमेटी समूह, भवनीत कौर (रोटरैक्ट क्लब एसडी कॉलेज), री-क्रिएट अर्थ और इद्रीश फाउंडेशन टीम ने भी सक्रिय योगदान दिया।

जरूरतमंदों का हेल्थ चेकअप किया और लंगर वितरित किया

इस शिविर में लोगों को कई प्रकार की सेवाएं प्रदान की गईं ।

नि:शुल्क चिकित्सा जांच एवं दवाइयों का वितरण किया गया। महिलाओं के लिए सेनेटरी पैड्स का वितरण किया गया। लंगर सेवा के अंतर्गत लगभग 1000 लोगों तक भोजन पहुंचाया गया। वहीं, आसपास की महिलाओं को बड़ी संख्या में सेनेटरी पैड्स वितरित किए गए। इस मेडिकल कैंप मे 200 के करीब लोगो को स्वाथ्य सेवा दी गयी।

लोगों ने आयोजकों की पहल की सराहना की

शिविर में आए लोगों ने आयोजकों की इस पहल की खूब सराहना की। जसबीर कौर, जो पास के इलाके से आई थीं, ने कहा – “हमारे इलाके में अक्सर महिलाओं को सेहत से जुड़ी बुनियादी सुविधाएं नहीं मिलतीं। यहां आकर हमें न सिर्फ जांच और दवाइयां मिलीं बल्कि सेनेटरी पैड्स भी दिए गए। यह बहुत बड़ी मदद है।”

वहीं रमेश कुमार, जो अपने परिवार के साथ लंगर सेवा में शामिल हुए, ने कहा – “आजकल हर चीज़ महंगी हो गई है। ऐसे समय में समाज के लोग मिलकर इतनी बड़ी सेवा कर रहे हैं, यह वाकई काबिल-ए-तारीफ है।”

एक युवा छात्रा भव्या, जिसने पहली बार ऐसे कार्यक्रम में हिस्सा लिया, ने बताया – “मुझे बहुत अच्छा लगा कि बड़े-बड़े डॉक्टर यहां आए और मुफ्त इलाज किया। इससे हमें भी प्रेरणा मिलती है कि बड़े होकर समाज के लिए काम करें।”

समाज के वंचित वर्ग तक हर सुविधा पहुंचाना मुख्य उद्देश्य

श्री गुरु हरगोबिंद साहिब सेवा सोसाइटी के प्रधान व पूर्व कार्यकारी सदस्य एचएसजीएमसी टीपी सिंह ने बताया कि

इन सेवा शिविरों का मुख्य उद्देश्य समाज के वंचित वर्ग तक चिकित्सा सुविधा, महिला स्वास्थ्य जागरूकता और भोजन की सेवा पहुँचाना है। साथ ही, युवाओं को सेवा भाव और सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति प्रेरित करना भी इस आयोजन का एक अहम हिस्सा रहा। टीम ने बढ़ चढ़कर सभी आए पेशेंट को समझाया और उन्हें जागरूक किया। इसी कड़ी में सोसाइटी प्रधान टी पी सिंह व फाउंडर नेहा परवीन ने वहां मौजूद सभी अतिथि गणों को धन्यवाद कहा, इस शिविर में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए और विभिन्न सेवाओं का लाभ उठाया।