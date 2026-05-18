Huma Qureshi: ब्लैक-ब्यूटी बन कान्स में इतराती दिखीं हुमा कुरैशी

शेयर कीं खूबसूरत फोटो

Huma Qureshi, (आज समाज), मुंबई: कान्स शहर में इस वक्त सिनेमा के सबसे बड़े समागम का आयोजन किया जा रहा है। इस कान्स फिल्म फेस्टिवल में एक से एक सैलेब्स हिस्सा ले रहे हैं। इसी बीच बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी ने भी इस फेस्टिवल में हिस्सा लिया। हुमा ने इस खास फेस्टिवल के लिए एक खास ड्रेस चुनी। आॅल ब्लैक लुक में एक्ट्रेस ने अपनी खास तस्वीरों को फैंस के लिए शेयर किया। इस लुक में एक्ट्रेस कमाल की लग रही हैं। हुमा कुरैशी का ये शानदार कस्टम गाउन मशहूर इंटरनेशनल कॉउचर लक्जरी ब्रांड ईमान अलअजलान के प्री-फॉलिक 2026 मिडनाइट वेलवेट कलेक्शन से लिया गया है।

गाउन का ऊपरी हिस्सा यानी बोडिस प्रीमियम ब्लैक वेलवेट फैब्रिक से बना है, जो इसे एक बेहद शाही और गहरा लुक देता है। इसमें एक डीप वी-नेकलाइन दी गई है, जो नेक एरिया को काफी अट्रैक्टिव बनाती है।गाउन की वेस्टलाइन से नीचे का हिस्सा बेहद खूबसूरत ब्लैक शियर ट्यूल फैब्रिक से तैयार किया गया है। इस फ्लोई स्कर्ट पर हाथों से बनाई गई मखमली गुलाब की आकृतियां जोड़ी गई हैं, जो इस गाउन को एक विंटेज और रोमांटिक टच देती हैं।

लुक में एलीगेंस जोड़ने के लिए हुमा ने गफारी ज्वेलरी का एक बेहद हैवी और खूबसूरत डायमंड चोकर नेकपीस पहना है। इसके साथ ही उन्होंने मैचिंग डायमंड ब्रेसलेट और रिंग्स कैरी की हैं, जो ब्लैक गाउन के साथ परफेक्ट कॉन्ट्रास्ट बना रही हैं।

उनके बालों को साइड पार्टिंग के साथ सॉफ्ट, बाउंसी वेव्स में खुला रखा गया है, जो इस क्लासिक गाउन के साथ काफी मॉडर्न और गॉर्जियस लग रहा है। साथ ही चेहरे पर सॉफ्ट ग्लैम बेस रखा गया है, जिसमें विंग्ड आईलाइनर, हाइलाइटेड चीकबोन्स और लिप्स पर न्यूड रोज शेड का इस्तेमाल किया गया है।

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