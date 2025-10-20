Huma Qureshi Relationship: हुमा कुरैशी का रिश्ता हुआ पक्का? रूमर्ड बॉयफ्रेंड रचित सिंह संग कमर में हाथ डालकर दिए पोज, रेड कार्पेट पर उड़ी रौनक

Huma Qureshi Relationship: इस साल बॉलीवुड में त्योहारों का मौसम मनीष मल्होत्रा ​​और एकता कपूर जैसे सितारों द्वारा आयोजित भव्य दिवाली पार्टियों के साथ शुरू हो गया है। जहाँ सितारों ने शानदार एथनिक आउटफिट्स में जलवे बिखेरे, वहीं जिस चीज़ ने सबका ध्यान खींचा, वह थी कथित जोड़ियाँ – खासकर अभिनेत्री हुमा कुरैशी, जिन्होंने अपने रिश्ते को लगभग आधिकारिक बना दिया!

हुमा और रचित की रेड कार्पेट केमिस्ट्री

आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की आगामी फिल्म ‘थम्मा’ की स्क्रीनिंग पर, हुमा कुरैशी काले रंग की बिंदीदार साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही थीं, जिसमें उनकी शान और आत्मविश्वास साफ़ झलक रहा था। लेकिन जिस चीज़ ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी, वह थी कथित बॉयफ्रेंड रचित सिंह के साथ उनकी उपस्थिति।

दोनों ने एक साथ स्टाइलिश एंट्री की, और जैसे ही उन्होंने कैमरों के लिए पोज़ दिए, प्रशंसक उनकी बेमिसाल केमिस्ट्री को देखे बिना नहीं रह सके। कई वायरल तस्वीरों और वीडियो में, रचित हुमा को कमर से पकड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि हुमा मुस्कुरा रही हैं – और इंटरनेट पर तुरंत घोषणा हो गई, “यह आधिकारिक है!” हालाँकि हुमा और रचित दोनों ने सार्वजनिक रूप से अपने रिश्ते की पुष्टि नहीं की है, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बयां कर रही थी।

सगाई की अफवाहों ने आग में घी डाला

इस साल की शुरुआत में आई खबरों में दावा किया गया था कि हुमा और रचित ने सितंबर 2025 में गुपचुप सगाई कर ली है, लेकिन उन्होंने इसे गुप्त रखने का फैसला किया। हालाँकि अभिनेत्री ने इन अफवाहों पर कभी टिप्पणी नहीं की, लेकिन उनके एक रहस्यमयी सोशल मीडिया पोस्ट ने उत्सुकता जगा दी। अब, रेड कार्पेट पर उनकी आरामदायक उपस्थिति के बाद, प्रशंसकों को यकीन हो गया है कि दोनों वाकई एक कपल हैं।

हुमा का पिछला लिंक-अप

रचित से पहले, हुमा कुरैशी के बारे में अफवाह थी कि वह फिल्म निर्माता मुदस्सर अज़ीज़ को डेट कर रही हैं, जिन्होंने उन्हें डबल एक्सएल में निर्देशित किया था। कथित तौर पर दोनों ने अलग होने से पहले लगभग तीन साल तक डेट किया था।

हुमा के लिए आगे क्या

काम की बात करें तो, हुमा कुरैशी अपनी हिट वेब सीरीज़ “महारानी” के बहुप्रतीक्षित सीज़न 4 में वापसी के लिए पूरी तरह तैयार हैं, और प्रशंसक उनकी दमदार परफॉर्मेंस को फिर से देखने के लिए बेताब हैं।