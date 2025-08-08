Huma Qureshi Cousin Murder: हुमा कुरैशी के भाई की सरेआम हत्या! ‘मार-मार’ चिल्ला कर उकसाने वाली लड़की का सच आया सामने

Huma Qureshi Cousin Murder (आज समाज) नई दिल्ली: दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में एक ऐसी वारदात हुई है जिसने पूरे शहर को हिला दिया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी के चचेरे भाई आसिफ कुरैशी की मामूली से पार्किंग विवाद में बेरहमी से हत्या कर दी गई। दिल दहला देने वाली इस घटना ने न सिर्फ लोगों को गुस्से से भर दिया, बल्कि एक लड़की की संदिग्ध भूमिका ने इस केस को और भी सनसनीखेज बना दिया है।

आसिफ की मौके पर ही मौत

यह घटना जंगपुरा भोगल लेन, निजामुद्दीन की है। गुरुवार रात स्कूटी पार्किंग को लेकर आसिफ का अपने पड़ोसियों उज्जवल और गौतम से विवाद हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि आरोपियों ने नुकीले हथियार से आसिफ के सीने पर वार कर दिया। गंभीर चोट लगने के बाद आसिफ की मौके पर ही मौत हो गई।

मारने के लिए आरोपियों को उकसा रही थी लड़की

इस हत्या में एक तीसरे शख्स की नहीं, बल्कि एक लड़की की भूमिका भी सामने आई है, जिसका नाम शैली बताया जा रहा है। पुलिस के अनुसार, विवाद के दौरान शैली बार-बार आरोपियों को उकसा रही थी और कई बार ज़ोर से “मार, मार, मार” चिल्ला रही थी। सीसीटीवी फुटेज में उसकी आवाज साफ-साफ सुनाई दे रही है।

कैमरे में कैद हुई वारदात

घटना का एक CCTV वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें दिख रहा है कि उज्जवल और गौतम मिलकर आसिफ पर हमला कर रहे हैं, जबकि पीछे से लड़की लगातार उन्हें उकसा रही है। ये फुटेज वारदात की सच्चाई को और भी डरावना बना देता है।

परिजनों का दर्द और आरोप

आसिफ की पत्नी साइनाज कुरैशी ने पुलिस को बताया कि पिछले साल नवंबर में भी स्कूटी पार्किंग को लेकर आरोपियों ने आसिफ से झगड़ा किया था। आसिफ के भाई जावेद का कहना है कि मामूली बात पर इतनी बेरहमी से हत्या करना इंसानियत के खिलाफ है। हुमा कुरैशी के पिता और आसिफ के चाचा सलीम कुरैशी ने आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है।