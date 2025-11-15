5 से 15 दिसंबर तक करें आवेदन

बिजली समस्या का स्थायी समाधान, सोलर पंप से सिंचाई होगी आसान

उपायुक्त डॉ. दहिया ने किसानों से समय पर लाभ उठाने की अपील की

पहले आओ पहले पाओ का पर आधारित है यह स्कीम

PM-KUSUM Scheme, (आज समाज), पानीयत : प्रदेश के किसानों को सशक्त बनाने और कृषि क्षेत्र में ऊर्जा का बोझ कम करने के उद्देश्य से हरियाणा सरकार द्वारा पीएम कुसुम योजना (कंपोनेंट—बी) के तहत एक बड़ा निर्णय लिया गया है। इस योजना के तहत किसानों को सोलर पंपों पर 75 प्रतिशत तक सब्सिडी उपलब्ध कराई जाएगी। उपायुक्त डॉ. विरेंद्र कुमार दहिया ने जानकारी देते हुए बताया कि किसान सरलहरियाणाडॉटजीओवीडॉटइन पोर्टल पर आगामी 5 दिसंबर से 15 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

75 प्रतिशत की सब्सिडी का प्रावधान

डॉ. दहिया ने कहा कि यह योजना ग्रामीण कृषि कार्यों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस योजना के तहत सोलर ऊर्जा आधारित पंप किसानों को निर्बाध सिंचाई सुविधा प्रदान करेंगे और उन्हें नियमित बिजली बिलों के बोझ से भी मुक्ति मिलेगी। उपायुक्त डॉ दहिया ने बताया कि किसान बहुत कम लागत में सोलर पंप प्राप्त कर सकेंगे 75 प्रतिशत की सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। बिजली पर निर्भरता समाप्त होगी क्योंकि सोलर पंप सूरज की रोशनी से चलते हैं, जिससे बिजली कटौती की समस्या खत्म होती है। डीजल खर्च में बचत होगी। डीजल पंपों पर होने वाला अतिरिक्त खर्च पूरी तरह समाप्त हो जाएगा।

बिना रुकावट सिंचाई संभव हो सकेगी

उपायुक्त ने बताया कि पर्यावरण का निश्चित रूप से संरक्षण होगा क्योंकि सौर ऊर्जा प्रदूषण मुक्त है, जिससे पर्यावरण को भी लाभ मिलेगा यही नहीं सिंचाई में निरंतरता बनेंगी फसल सीजन में बिना रुकावट सिंचाई संभव हो सकेगी। किसानों को लंबी अवधि का लाभ होगा। सोलर पंप कम मेंटेनेंस में वर्षों तक चलने की क्षमता रखते हैं।

छोटे और मझोले किसान भी इस योजना में समान रूप से पात्र

उपायुक्त डॉ. दहिया ने बताया कि वही किसान इस योजना का लाभ उठा सकते हैं जो हरियाणा राज्य के स्थानीय किसान हो। जिनके पास कृषि भूमि का वैध दस्तावेज हो। जो किसान सिंचाई के लिए डीजल पंप या बिजली पंप के विकल्प की तलाश में हैं। छोटे और मझोले किसान भी इस योजना में समान रूप से पात्र हैं। सहकारी खेती (फार्मर ग्रुप) करने वाले किसान भी आवेदन कर सकते हैं।

आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और आवेदन जमा करें

उपायुक्त ने बताया कि किसान एचटीटीपीएस://सरलहरियाणाडॉटजीओवीडॉटइन पोर्टल पर जाएं, लॉगिन/रजिस्ट्रेशन के बाद पीएम-कुसुम सोलर पम्प सब्सिडी पर क्लिक करें। आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और आवेदन जमा करें। आवेदन की स्थिति पोर्टल पर समय-समय पर देखी जा सकती है।

कृषि लागत कम होगी और उत्पादन क्षमता बढ़ेगी

उपायुक्त डॉ. विरेंद्र कुमार दहिया ने किसानों से अपील की है कि वे इस योजना में अधिक से अधिक संख्या में आवेदन कर सोलर पंप का लाभ उठाएं, जिससे उनकी कृषि लागत कम होगी और उत्पादन क्षमता बढ़ेगी। सहायक कृषि अभियंता डॉ सुधीर ने बताया कि यह स्कीम पहले आओ पहले पाओ पर आधारित है इसमें वही किसान लाभान्वित हो सकते हैं जो पहले आवेदन करेंगे।

