Punjab Breaking News : पंजाब में बागवानों के लिए अपार संभावनाएं : भगत

पंजाब सरकार लाडोवाल में उन्नत बागबानी तकनीक विकास केंद्र स्थापित करेगी

Punjab Breaking News (आज समाज), चंडीगढ़/लुधियाना : लाडोवाल में बागवानी विभाग द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय सेमिनार-कम-प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए कैबिनेट मंत्री मोहिंदर भगत ने कहा कि पंजाब सरकार लाडोवाल, लुधियाना में एक अत्याधुनिक बागवानी तकनीक विकास केंद्र स्थापित कर रही है।

उन्होंने कहा कि आगामी बागवानी तकनीक विकास केंद्र पंजाब भर के किसानों के लिए एक वन-स्टॉप नॉलेज सेंटर के रूप में कार्य करेगा, जहां फल, सब्जियों और फूलों की सभी किस्मों के लिए नवीनतम हाई-टेक खेती तरीकों का लाइव दिखाया जाएगा और प्रदर्शनी स्थलों पर व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह केंद्र किसानों को बड़े पैमाने पर बागवानी अपनाने के लिए प्रेरित भी करेगा।

किसानों से की फसली चक्र से बाहर निकलने की अपील

कैबिनेट मंत्री मोहिंदर भगत ने सैकड़ों प्रगतिशील किसानों को संबोधित करते हुए जोर देकर कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार किसानों को गेहूं-धान की फसली चक्र से उच्च-मूल्य वाली बागवानी फसलों की ओर तबदील करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने आगे कहा कि केवल बागवानी ही किसानों की आय को कम से कम समय में दोगुना करने और खुशहाली लाने की क्षमता रखती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस केंद्र को उस परिवर्तन का मार्गदर्शक बनेगा।

बागवानों को हर संभव सहायता दी जाएगी

कैबिनेट मंत्री ने किसानों से बिना किसी झिझक के बागवानी की ओर रुख करने की अपील की और उन्हें हर कदम पर विभाग द्वारा पूरी सहायता देने का आश्वासन दिया। उन्होंने इस अवसर पर किसानों द्वारा उठाई गई व्यक्तिगत समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना और अधिकारियों को इनके तत्काल समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने लाडोवाल केंद्र में सभी स्टॉलों और आगामी बुनियादी ढाँचे की इकाइयों का निरीक्षण भी किया।

विभाग किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा

बागवानी निदेशक शैलिंदर कौर ने दोहराया कि विभाग किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और बागवानी मिशन, आरकेवीवाई तथा अन्य सभी योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय सहायता देने के लिए तैयार है। उन्होंने सही एवं सटीक ढंग तथा डिजिटल प्रौद्योगिकियों को अपनाकर लागत खर्च कम करने पर विशेष जोर दिया।

