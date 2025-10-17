Share Market Update : भारतीय शेयर बाजार में जबरदस्त उछाल

सेंसेक्स 826.23 जबकि निफ्टी 261.75 अंक की बढ़त के साथ हुआ बंद

Share Market Update (आज समाज), बिजनेस डेस्क : भारतीय शेयर बाजार त्योहारी सीजन के चलते पूरी तरह से गुलजार है। बीते दो दिन में इसमें जबरदस्त तेजी दर्ज की गई और यह दो दिन में लगभग 1500 अंक की बढ़त दर्ज कर चुका है। वहीं आज शुक्रवार को सप्ताह का अंतिम कारोबारी दिन है। आज देखना महत्वपूर्ण होगा की शेयर बाजार अपनी तेजी बरकरार रखता है या फिर बाजार पर मुनाफावसूली और बिकवाली हावी रहती है। शेयर बाजार के जानकारों का मानना है कि अमेरिकी राष्टÑपति के भारत के समर्थन में दिए बयान के बाद अमेरिकी-भारत व्यापार वार्ता के सिरे चढ़ने की उम्मीद के चलते भी शेयर बाजार को बल मिला है।

इस तरह रहा गुरुवार को शेयर मार्केट का हाल

गुरुवार को 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 826.23 अंक या 1.04 प्रतिशत उछलकर 83,467.66 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान यह 1,010.05 अंक या 1.22 प्रतिशत बढ़कर 83,615.48 अंक पर पहुंच गया। वहीं 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 261.75 अंक या 1.03 प्रतिशत की बढ़त के साथ 25,585.30 पर आ गया।

घरेलू आय में सुधार और नए विदेशी निवेश के कारण वित्तीय और उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं के शेयरों में मजबूती से सेंसेक्स और निफ्टी ने व्यापक बढ़त हासिल की। बीते दो सत्रों में सेंसेक्स 1,500 अंक से ज्यादा चढ़ा है। वहीं, निफ्टी 1.9% उछला है। डॉलर के मुकाबले 21 पैसे की बढ़त के साथ 87.87 (अनंतिम) पर बंद हुआ। प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी मुद्रा के नरम पड़ने और निवेशकों में जोखिम की भावना के फिर से उभरने से यह तेजी आई।

चांदी दो लाख के स्तर की तरफ अग्रसर

भारतीय सर्राफा बाजार में लगातार बनी मांग के बीच सोने के दाम में मामूली गिरावट दर्ज की गई। दिल्ली सर्राफा बाजार में गुरुवार को सोना 200 रुपए प्रति 10 ग्राम सस्ता होकर 1,31,600 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। सर्राफा बाजार के जानकारों का कहना है कि सोने की कीमतों में गिरावट के पीछे व्यापारियों की मुनाफावसूली मुख्य कारण रही।

इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले दिनों में सोने की कीमतों में तेजी का रुख जारी रहेगा। 99.5 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना भी 200 रुपये की गिरावट के साथ 1,31,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। हालांकि, उतार-चढ़ाव भरे कारोबार में चांदी की कीमतें 2,000 रुपये की तेजी के साथ 1,84,000 रुपये प्रति किलोग्राम (सभी करों सहित) के रिकॉर्ड स्तर के करीब पहुंच गईं। अखिल भारतीय सरार्फा संघ ने इसकी पुष्टि की है।