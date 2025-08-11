Tecno Pova Curve 5G Price : टेक्नो पोवा कर्व 5G पर तगड़ी छूट नए दाम में मिलेगी धमाकेदार डील

Tecno Pova Curve 5G Price, (आज समाज), नई दिल्ली: टेक्नो मिड-रेंज 5G सेगमेंट में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है और इसका नया पोवा कर्व 5G डिज़ाइन, परफॉर्मेंस और आधुनिक फीचर्स के बेहतरीन संयोजन के साथ आता है। अपनी पतली बॉडी, रंगीन डिस्प्ले और अच्छी बैटरी लाइफ के साथ, यह बिना ज़्यादा कीमत के एक प्रीमियम अनुभव प्रदान करता है। आइए देखें कि इस फ़ोन में क्या खास है और क्या यह अभी खरीदने लायक है।

टेक्नो पोवा कर्व 5G का प्रोसेसर

इस फ़ोन का मुख्य भाग मीडियाटेक डाइमेंशन 7300 अल्टीमेट चिपसेट है, जो ऑक्टा-कोर कॉन्फ़िगरेशन के साथ 2.5 गीगाहर्ट्ज़ पर चलता है। यह संयोजन गेमिंग, स्ट्रीमिंग या ऐप्स को एक-दूसरे के साथ इस्तेमाल करते हुए भी निर्बाध संचालन का वादा करता है। चिपसेट को बिजली की खपत से समझौता किए बिना 5G कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए अनुकूलित किया गया है। 6 जीबी रैम और 128 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज के साथ, यह बिना किसी रुकावट के नियमित उपयोग और कैज़ुअल गेमिंग के लिए पर्याप्त पावर प्रदान करता है।

डिस्प्ले और बैटरी

टेक्नो पोवा कर्व 5G में 6.78 इंच का AMOLED डिस्प्ले है जिसका रिज़ॉल्यूशन 1080 x 2436 पिक्सल है। 144 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट की बदौलत स्क्रॉलिंग और एनिमेशन स्मूथ हो जाते हैं, जबकि पंच-होल इंजीनियरिंग एक ट्रेंडी व्यूइंग एक्सपीरियंस प्रदान करती है। 393 ppi विजुअल्स को शार्प और साफ़ बनाता है।

इसमें 5500 mAh की बड़ी बैटरी है, जो 45W फ़ास्ट चार्जिंग के साथ आती है। यह कॉन्फ़िगरेशन आपको लगातार इस्तेमाल के बाद भी इसे आसानी से पूरा दिन चलाने और ज़रूरत पड़ने पर इसे तेज़ी से चार्ज करने की सुविधा देता है।

टेक्नो पोवा कर्व 5G कैमरा

बैक कैमरा कॉन्फ़िगरेशन में 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर और AI लेंस है। ये दोनों तेज़ रोशनी में संतोषजनक डिटेल प्रदान करते हैं और अलग-अलग रोशनी में सोशल मीडिया के लायक शॉट्स ले सकते हैं। यह 30 fps पर 4K रिज़ॉल्यूशन पर वीडियो रिकॉर्ड करता है, जो कम खर्च वाले वीडियो क्रिएटर्स के लिए एक विकल्प प्रदान करता है। आगे की तरफ, सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 13 मेगापिक्सल का सोनी IMX682 सेंसर है, हालाँकि कम रोशनी में क्वालिटी औसत ही है।