Google Pixel 10 पर बंपर छूट! लॉन्च प्राइस से ₹16 हजार कम में खरीदने का मौका

Google Pixel 10: अगर आप Google Pixel स्मार्टफोन खरीदने का इंतज़ार कर रहे थे लेकिन इसकी कीमत ज़्यादा लग रही थी, तो अब इसे खरीदने का सही समय हो सकता है। Google का फ्लैगशिप Pixel 10, जो भारत में ₹79,999 की शुरुआती कीमत पर लॉन्च हुआ था, अभी Amazon पर काफी कम कीमत में मिल रहा है। यह इस समय उपलब्ध सबसे आकर्षक प्रीमियम स्मार्टफोन डील्स में से एक है।

अपने क्लीन Android अनुभव, AI-पावर्ड फीचर्स और बेहतरीन कैमरों के लिए मशहूर Pixel 10 तेज़ी से Android पसंद करने वालों के बीच पसंदीदा बन गया है। लेटेस्ट डिस्काउंट ऑफर्स के साथ, खरीदार अब इस डिवाइस को काफी किफायती कीमत पर खरीद सकते हैं।

Amazon पर Google Pixel 10 डील

Indigo कलर ऑप्शन वाला Google Pixel 10 (12GB RAM + 256GB स्टोरेज) वैरिएंट अभी Amazon पर ₹63,749 में लिस्टेड है, जो इसके ओरिजिनल लॉन्च प्राइस से ₹16,250 की सीधी छूट दिखाता है।

बचत यहीं खत्म नहीं होती। योग्य HSBC क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने वाले ग्राहक ₹3,000 तक का अतिरिक्त डिस्काउंट पा सकते हैं, जिससे इसकी प्रभावी कीमत लगभग ₹60,700 हो जाती है।

फ्लेक्सिबल पेमेंट ऑप्शन चाहने वाले खरीदारों के लिए, Amazon सिर्फ़ ₹2,241 प्रति महीने से शुरू होने वाले EMI प्लान भी दे रहा है।

इसके अलावा, यूज़र्स Amazon के एक्सचेंज प्रोग्राम के ज़रिए कीमत और कम कर सकते हैं। पुराने स्मार्टफोन की कंडीशन और मॉडल के आधार पर, एक्सचेंज बेनिफिट्स ₹29,000 तक हो सकते हैं, जिससे Pixel 10 एक और भी आकर्षक अपग्रेड ऑप्शन बन जाता है।

Google Pixel 10 स्पेसिफिकेशन्स

Pixel 10 में Google का लेटेस्ट Tensor G5 चिपसेट है, साथ ही इसमें 12GB तक RAM और 256GB इंटरनल स्टोरेज है।

इस स्मार्टफोन में 6.3-इंच की डिस्प्ले है जिसमें 120Hz का एडेप्टिव रिफ्रेश रेट और 3,000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस है, जो स्मूथ और शानदार व्यूइंग अनुभव देती है। फ़ोटोग्राफ़ी के शौकीनों के लिए, इस डिवाइस में एक शानदार ट्रिपल-कैमरा सेटअप है, जिसमें शामिल हैं:

48MP का प्राइमरी कैमरा

13MP का अल्ट्रा-वाइड लेंस

10.8MP का टेलीफ़ोटो कैमरा

सामने की तरफ़, यूज़र्स को अच्छी क्वालिटी की सेल्फ़ी और वीडियो कॉल के लिए 10.5MP का सेल्फ़ी कैमरा मिलता है।

इसे पावर देने के लिए 4,970mAh की बैटरी है, जो 30W वायर्ड फ़ास्ट चार्जिंग और 15W वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करती है।

क्या आपको Google Pixel 10 खरीदना चाहिए?

Google Pixel 10 अब तक लॉन्च हुए सबसे बेहतरीन Pixel स्मार्टफ़ोन में से एक है। भले ही Tensor G5 चिपसेट बेंचमार्क रिकॉर्ड न तोड़े, लेकिन रोज़मर्रा के इस्तेमाल में यह एक स्मूद, भरोसेमंद और ऑप्टिमाइज़्ड यूज़र अनुभव देता है। यह डिवाइस खास तौर पर उन यूज़र्स के लिए बहुत अच्छा है जो इन चीज़ों को प्राथमिकता देते हैं:

प्योर Android सॉफ़्टवेयर अनुभव

लंबे समय तक सॉफ़्टवेयर सपोर्ट

एडवांस्ड AI-पावर्ड फ़ीचर्स

बेहतरीन कैमरा परफ़ॉर्मेंस

प्रीमियम डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी

अभी मिल रही छूट वाली कीमत पर, Pixel 10 लॉन्च के समय की तुलना में कहीं ज़्यादा बेहतर वैल्यू देता है। इसलिए, जो कोई भी Google के फ़्लैगशिप स्मार्टफ़ोन इकोसिस्टम में आना चाहता है, उसके लिए यह एक बेहतरीन विकल्प है।