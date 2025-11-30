Huawei MatePad Edge: 12,900mAh बैटरी और 2TB स्टोरेज! Huawei का पावरफुल टैबलेट हुआ लॉन्च

Huawei MatePad Edge: Huawei ने चीन में नवंबर 2025 के लॉन्च इवेंट में अपना पावरहाउस टैबलेट MatePad Edge ऑफिशियली पेश किया है। इस डिवाइस में शानदार 14.2 इंच का फ्लेक्सिबल OLED डिस्प्ले, हाई-परफॉर्मेंस Kirin X90A चिपसेट, और ज़बरदस्त 32GB RAM के साथ 2TB तक इंटरनल स्टोरेज है — जो इसे अपनी क्लास के सबसे ज़्यादा फीचर वाले टैबलेट में से एक बनाता है। यहां वह सब कुछ है जो आपको जानना चाहिए।

Huawei MatePad Edge की कीमत

MatePad Edge के 16GB RAM + 256GB स्टोरेज मॉडल की कीमत CNY 5,999 (लगभग ₹76,000) से शुरू होती है। यहाँ पूरी कीमत का ब्यौरा दिया गया है:

16GB + 256GB — CNY 5,999 (₹76,000 लगभग)

16GB + 512GB — CNY 6,499 (₹82,000 लगभग)

24GB + 1TB — CNY 7,999 (₹1,01,000 लगभग)

टॉप-एंड 32GB + 2TB — CNY 12,999 (₹1,64,000 लगभग)

यह टैबलेट स्पेस ग्रे और मूनलाइट सिल्वर रंग में 25 नवंबर से उपलब्ध होगा।

Huawei MatePad Edge: खास फीचर्स

डिस्प्ले:

14.2-इंच फ्लेक्सिबल OLED पैनल

3120 × 2080 रिज़ॉल्यूशन

1,000 nits तक की पीक ब्राइटनेस

परफॉर्मेंस:

Kirin X90A चिपसेट से पावर्ड

32GB तक RAM

2TB तक इंटरनल स्टोरेज

HarmonyOS 5.1 पर चलता है

कैमरा सेटअप

MatePad Edge में डुअल रियर कैमरा सिस्टम है, जिसमें शामिल हैं:

50MP प्राइमरी कैमरा

8MP वाइड-एंगल लेंस (f/2.2)

फ्रंट में, डिवाइस में क्लियर वीडियो कॉल और शार्प सेल्फ-पोर्ट्रेट के लिए 32MP (f/2.4) सेल्फी कैमरा है।

बैटरी

टैबलेट को पावर देने के लिए एक बड़ी 12,900mAh बैटरी है, जो बेहतरीन बैटरी लाइफ सुनिश्चित करती है — प्रोडक्टिविटी, मीडिया कंजम्पशन और प्रोफेशनल इस्तेमाल के लिए आइडियल।

