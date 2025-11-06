Huawei Mate 70 Air : 6,500mAh बैटरी के साथ आया सबसे स्लिम 5G फोन, फीचर्स देख उड़ जाएंगे होश

Huawei Mate 70 Air : Huawei ने चीन में आधिकारिक तौर पर एक और प्रभावशाली स्मार्टफोन – Huawei Mate 70 Air लॉन्च कर दिया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी अविश्वसनीय रूप से पतली 6.6mm बॉडी है, जो इसे बाज़ार में उपलब्ध सबसे आकर्षक 5G स्मार्टफोन्स में से एक बनाती है। यह डिवाइस दो शक्तिशाली वेरिएंट में उपलब्ध है, जो किरिन प्रोसेसर पर चलते हैं, 16GB तक रैम और 512GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। यह अब चीन में तीन शानदार रंगों और चार मेमोरी कॉन्फ़िगरेशन में प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध है।

Huawei Mate 70 Air की कीमत

12GB + 256GB बेस मॉडल की कीमत CNY 4,199 (≈ ₹52,000) है। 12GB + 512GB और 16GB + 256GB दोनों वेरिएंट की कीमत CNY 4,699 (लगभग ₹58,000) है। हाई-एंड 16GB + 512GB वेरिएंट की कीमत CNY 5,199 (लगभग ₹65,000) है।

Huawei Mate 70 Air के स्पेसिफिकेशन

इस स्मार्टफोन में 7 इंच का शानदार फुल-एचडी+ AMOLED डिस्प्ले है, जो बेहद स्मूथ रिस्पॉन्स के लिए 300Hz तक टच सैंपलिंग रेट के साथ आता है। फोन में किरिन 9020A या 9020B चिपसेट (विभिन्न वेरिएंट के अनुसार) दिया गया है, जो 16GB रैम और 512GB स्टोरेज के साथ आता है।

कैमरा हाइलाइट्स

फ़ोटोग्राफ़ी के लिए, Huawei Mate 70 Air में क्वाड-कैमरा सेटअप है, जिसमें शामिल हैं:

50MP मुख्य सेंसर

12MP टेलीफ़ोटो लेंस (f/2.4)

8MP अल्ट्रा-वाइड लेंस (f/2.2)

1.5MP मल्टी-स्पेक्ट्रल कलर सेंसर

सामने की तरफ, इसमें स्पष्ट और विस्तृत शॉट्स के लिए 10.7MP का सेल्फी कैमरा (f/2.2) है। कैमरा सिस्टम 4K वीडियो रिकॉर्डिंग, AI डायनामिक फ़ोटो, HDR, स्लो-मोशन, टाइम-लैप्स, स्माइल कैप्चर और वॉइस-एक्टिवेटेड शूटिंग मोड को सपोर्ट करता है।

बैटरी और चार्जिंग

डिवाइस को पावर देने के लिए 66W वायर्ड फ़ास्ट चार्जिंग के साथ 6,500mAh की बड़ी बैटरी है, जो सुनिश्चित करती है कि आप पूरे दिन चार्ज रहें। अपने अल्ट्रा-स्लिम डिज़ाइन, फ्लैगशिप-स्तरीय प्रदर्शन और लंबे समय तक चलने वाली बैटरी के साथ, हुआवेई मेट 70 एयर स्टाइल और पावर का एक आदर्श मिश्रण है – जो अगली पीढ़ी के 5 जी स्मार्टफोन के लिए एक नया मानक स्थापित करता है।

