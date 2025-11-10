HTET Result: एचटेट का रिजल्ट जारी, केवल 14% परीक्षार्थी पास

बोर्ड चेयरमैन ने यूट्यूब चैनल पर वीडियो डालकर दी रिजल्ट जारी करने की जानकारी

HTET Result, (आज समाज), चंडीगढ़: हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की ओर से हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का रिजल्ट जारी कर दिया है। इस बार 3.31 लाख परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी थी, जिनमें से करीब 47 हजार परीक्षार्थी ही सफल हो पाए। यानी की करीब 14 फीसदी परीक्षार्थी ही पास हो पाए है। लेवल-1 का परीक्षा परिणाम 16.2, लेवल-2 का परीक्षा परिणाम 16.4 व लेवल-3 का परीक्षा परिणाम 9.6 प्रतिशत रहा।

बिना प्रेस कांफ्रेंस किए जारी किया गया रिजल्ट

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉ. पवन कुमार शर्मा व उप अधीक्षक सतीश कुमार ने शिक्षा बोर्ड के यूट्यूब चैनल पर वीडियो डालकर रिजल्ट की घोषणा की। शिक्षा बोर्ड ने इस बार बिना प्रेस कांफ्रेंस किए ही एचटेट का रिजल्ट जारी किया है।

30 व 31 जुलाई को हुई थी परीक्षा, 101 दिन बाद आया रिजल्ट

बता दें कि हरियाणा में एचटेट की परीक्षा 30 व 31 जुलाई को आयोजित की गई थी। एचटेट पीजीटी लेवल-3 के लिए कुल 1 लाख 559 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। टीजीटी लेवल-2 के लिए एक लाख 67 हजार परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी थी। पीआरटी लेवल-1 के लिए 66 हजार परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी थी। बार्ड की ओर से परीक्षा के करीब 101 दिन बाद रिजल्ट जारी किया गया है।