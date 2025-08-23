HTET Result Out Soon : कभी भी जारी हो सकता है HTET का परिणाम , कैसे देखे परिणाम

HTET Result Out Soon : अगर आप भी थे HTET परीक्षा के दावेदार और इंतज़ार में बैठे थे अपने परिणाम के तो आपको बता दे की हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड (BSEH) द्वारा जल्द ही जारी किए जाने वाले हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा (HTET) 2025 का परिणाम कभी भी जारी किया जा सकता है। आपको बता दें कि इससे पहले बोर्ड ने बायोमेट्रिक सत्यापन सूची और बायोमेट्रिक केंद्र सूची जारी कर दी है। केवल उन्हीं उम्मीदवारों का परिणाम घोषित किया जाएगा जो अपना बायोमेट्रिक सत्यापन पूरा कर लेंगे। वहीं, सत्यापन केंद्रों पर इन उम्मीदवारों की पहचान सत्यापित करने का काम जारी है।

आपको बता दें कि HTET 2025 रिजल्ट हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन (BSEH) की आधिकारिक वेबसाइट bseh.org.in पर देखा जाएगा, जिससे कि यहां पर अभ्यर्थी अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड की मदद से स्कोर कार्ड चेक करेंगे, इसलिए यह भी ध्यान देने योग्य है कि केवल उन्हीं अभ्यर्थियों का परिणाम घोषित किया जाएगा जिन्होंने 25 और 26 अगस्त 2025 को बायोमेट्रिक सत्यापन कराया है, जिसके लिए बोर्ड ने राज्य के 22 जिलों में सत्यापन केंद्र स्थापित किए हैं, जहां पर अभ्यर्थी जाकर अपनी पहचान सत्यापित करा सकते हैं।

कब और कैसे देख सकेंगे HTET परिणाम 2025

HTET 2025 के रिजल्ट के लिए अभ्यर्थियों को थोड़ा इंतजार करना होगा, इसलिए बोर्ड जल्द ही रिजल्ट लिंक एक्टिवेट करेगा, फिर इसे हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड (BSEH) की आधिकारिक वेबसाइट bseh.org.in पर जारी किया जाएगा। केवल वही अभ्यर्थी अपना रिजल्ट चेक कर पाएंगे जो 25 और 26 अगस्त 2025 को अनिवार्य बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवा लेंगे।

परिणाम देखने के लिए अपने रोल नंबर और पासवर्ड से लॉग इन करें और नीचे बताई गई प्रक्रिया का पालन करें।

सबसे पहले, आप BSEH की आधिकारिक वेबसाइट bseh.org.in पर जाएँ।

फिर HTET 2025 Result लिंक पर क्लिक करें।

एक नए लॉगिन पेज पर रीडायरेक्ट होने के बाद, अपना रोल नंबर/मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालें।

रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा।

इसे पीडीएफ में डाउनलोड करें।

HTET परिणाम 2025 के बाद की प्रक्रिया

एचटीईटी के तहत पेपर 1 पास करने वाले अभ्यर्थी कक्षा एक से पांच तक के छात्रों को पढ़ाने के पात्र होते हैं, और पेपर 2 पास करने वाले अभ्यर्थी कक्षा छह से आठ तक के छात्रों को पढ़ाने के पात्र होते हैं। आपको बता दें कि शिक्षक पद के लिए एचटीईटी प्रमाणपत्र आवश्यक है। खास बात यह है कि एचटीईटी प्रमाणपत्र की वैधता 7 साल से बढ़ाकर आजीवन कर दी गई है। जिससे अभ्यर्थी जीवन में एक बार यह परीक्षा देकर सरकारी नौकरी के पात्र हो जाते हैं।

