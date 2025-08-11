HPSC Recrutiment 2025 : HPSC ने की 255 पदों पर की अधिसूचना जारी

HPSC Recrutiment 2025 : अगर आप भी है नौकरी की तलाश में है तो ये खबर ख़ास आपके लिए क्यूंकिहरियाणा लोक सेवा आयोग की ओर से असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट www.hpsc.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर फीस जमा करने की आखिरी तारीख 02 सितंबर, 2025 तय की गई है।

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन

मान्यता प्राप्त संस्थान से लॉ में ग्रेजुएशन की डिग्री।

10वीं तक किसी एक भाषा हिंदी या संस्कृत में पढ़ाई की हो।

बार काउंसिल में बतौर एडवोकेट के रूप में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए।

आयु सीमा

न्यूनतम : 21 वर्ष

अधिकतम : 42 वर्ष

एससी, एसटी : 5 वर्ष की छूट

ओबीसी : 3 वर्ष की छूट

सिलेक्शन प्रोसेस

स्क्रीनिंग टेस्ट

सब्जेक्ट टेस्ट

इंटरव्यू

सैलरी

53,100 – 1,67,800 रुपए प्रतिमाह

ऐसे करें आवेदन

ऑफिशियल वेबसाइट hpsc.gov.in पर जाएं।

असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के पदों पर क्लिक करें।

ऑनलाइन आवेदन लिंक पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करें।

फॉर्म भरें और जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें।

फॉर्म सब्मिट करें। इसका प्रिंटआउट लेकर रखें।

