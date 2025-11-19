Money Plant Tips: सर्दियों में ऐसे करें मनी प्लांट की देखभाल

Money Plant Tips: सर्दियों में ऐसे करें मनी प्लांट की देखभाल

इन खादों का करें इस्तेमाल
Money Plant Tips, (आज समाज), नई दिल्ली: सर्दियों के मौसम में पौधों को खास देखभाल की जरूरत होती है. जैसे-जैसे ठंड बढ़ती है, मनी प्लांट पर खास असर पड़ता है। इसकी पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं और बढ़ना रुक जाता है। इसके मुख्य कारण हैं गिरता तापमान, नमी की कमी और ज्यादा पानी देना। हालांकि, सही देखभाल से आप अपने मनी प्लांट को पूरी सर्दियों में हरा-भरा और हेल्दी रख सकते हैं।

मनी प्लांट को सही जगह रखें

सर्दियों में धूप तेज लेकिन ठंडी होती है। मनी प्लांट को सीधी धूप नहीं चाहिए, लेकिन हल्की-माइल्ड रोशनी बहुत जरूरी है। पौधे को ऐसी जगह रखें जहाँ अच्छी रोशनी मिले लेकिन धूप सीधे न पड़े। बहुत अंधेरे कमरे में रखने से पत्तियां हल्की, पतली और पीली हो सकती हैं। साथ ही, मनी प्लांट को ठंडी हवा (ड्राफ्ट) वाले दरवाजे या खिड़की के पास न रखें, इससे पत्तियां काली पड़ सकती हैं।

सर्दियों में पानी देने का सही तरीका

मनी प्लांट की कई समस्याएं गलत पानी देने से शुरू होती हैं। ठंड में मिट्टी जल्दी सूखती नहीं है, इसलिए सप्ताह में केवल 1-2 बार ही पानी दें। पानी तभी दें जब मिट्टी की ऊपरी परत सूखी लगे। बहुत ज्यादा पानी देने से जड़ें सड़ सकती हैं और पत्तियां पीली पड़ सकती हैं। हमेशा कमरे के तापमान वाला पानी इस्तेमाल करें। बहुत ठंडा पानी डालने से पौधे को शॉक लग सकता है।

पत्तियों पर हल्का स्प्रे करें

ठंडी हवा और हीटर/कूलर बंद होने से घर में नमी कम हो जाती है। 3-4 दिन में एक बार पत्तियों पर हल्का स्प्रे करें। आप गमले के नीचे कंकड़ वाली ट्रे भी रख सकते हैं। इससे आसपास की हवा थोड़ी नम रहती है और मनी प्लांट खुश रहता है।

सर्दियों में खाद कम दें

  • चावल का स्टार्च: चावल धोने या उबालने के बाद बचा सफेद पानी ठंडा करके पौधे में डालें। इसमें पौधे के लिए कार्बोहाइड्रेट और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं।
  • छाछ/मट्ठा: 1 गिलास छाछ को 5 गिलास पानी में मिलाकर महीने में एक बार मनी प्लांट में डालें। यह मिट्टी के बैक्टीरिया एक्टिव करता है।
  • केले के छिलके का पानी: केले के छिलकों को एक दिन पानी में भिगोकर रखें। अगली सुबह इसे छानकर पौधे में डालें। इससे पत्तियां ज्यादा हरी और चमकदार होती हैं।
  • चाय की पत्ती की खाद: इस्तेमाल की हुई चायपत्ती धोकर धूप में सुखाएं। इसे मिट्टी में हल्का-सा मिलाएं। इससे मिट्टी में कार्बन और माइक्रो एलिमेंट बढ़ते हैं।

पौधा हरा-भरा रहता है

सर्दियों में मनी प्लांट की सही देखभाल से पत्तियां पीली नहीं पड़तीं और पौधा हरा-भरा रहता है। सही जगह पर रखें, पानी सही मात्रा में दें, नमी बनाए रखें और खाद कम दें। इन आसान टिप्स को अपनाकर आप मनी प्लांट को ठंड में भी खुश और स्वस्थ रख सकते हैं।