Surya Dev Upay: खरमास में सूर्यदेव को कैसे करें प्रसन्न?

सूर्य को मजबूत करने के लिए करें ये आसान
Surya Dev Upay, (आज समाज), नई दिल्ली: हिंदू धर्म में खरमास का खास महत्व होता है। सूर्य देव के धनु और मीन राशि में प्रवेश करने पर खरमास लगता है। ज्योतिष के अनुसार, साल में दो बार खरमास लगता है, जिसको एक अशुभ अवधि माना गया है। खरमास के दौरान देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव कम हो जाता है। इसलिए खरमास के दौरान शुभ काम नहीं किए जाते हैं। लेकिन पूजा-पाठ करना शुभ होता है। खरमास में सूर्य देव की आराधना का विधान है।
ज्योतिष के अनुसार, सूर्य देव की रोजाना पूजा करने से करियर में मनचाही सफलता मिलती है और सभी दुखों व संकटों से छुटकारा मिलता है। अगर आप भी खरमास में सूर्यदेव की कृपा पाना चाहते हैं, तो आपको कुछ आसान उपाय खरमास में जरूर करने चाहिए। ऐसे में आइए जानते हैं कि खरमास में सूर्य देव को प्रसन्न करने के उपाय।
खरमास में सूर्य देव को कैसे प्रसन्न करें?
- रविवार के दिन सुबह उठकर स्नान करके साफ कपड़े पहनें।
- सूर्य देव को जल चढ़ाते समय ॐ सूर्याय नम: मंत्र का जाप करें।
- सूर्य देव को लाल चंदन, गुड़हल का फूल, चावल, धूप, दीप चढ़ाएं।
- सूर्य देव की विधिवत आरती उतारें।
- इसके बाद सूर्य नमस्कार करें
- घर के मुख्य द्वार पर घी का दीपक जलाएं।
- सूर्य देव को तांबे के बर्तन से जल अर्पित करें।
- पीले रंग के कपड़े पहनें और पीले खाद्य पदार्थों का सेवन करें।
- गरीबों को दान दें और सूर्य देव से जुड़ी वस्तुओं का दान करें।
- खरमास में आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें।
- गाय को गेहूं की रोटियां देना और बंदरों को गुड़-चना खिलाना शुभ माना जाता है।
- सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए अपने पिता और बुजुर्गों को आदर दें
खरमास के दौरान घर की पूर्व दिशा को साफ रखें और गौ सेवा करें।
